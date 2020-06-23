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10年省277萬！日本軟飯男吃住全靠女友　親曝「小白臉秘訣」：密切觀察

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▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲許多小白臉都會無所不用其極的「服務」女伴。（示意圖／取自pakutaso.com）

實習記者曾筠淇／綜合報導

只靠女人來支持自己生活支出的男人多被戲稱為「小白臉」，而在日本，當了10年小白臉的文君（ふみくん）近日分享了自己多年來的小祕訣。文君透露，如果想要成功留住對方的心，除了煮飯、洗衣，還要幫忙玩遊戲，且必須「密切觀察」女友的需要，這樣才能穩固自己在對方心中的地位。

據《日刊SPA！》報導，「專業小白臉」文君從大學以來的十年內，曾住在十幾個女人的家中，省下了超過1000萬日幣（約新台幣277萬元）的房租，且除了身上的衣服、工作用的筆電，大多數的私人物品都是女伴送的禮物。

文君透露，為了成為一名稱職的小白臉，自己總不遺餘力的「服務」，舉凡烹飪、洗衣、購物等，且還需要陪女友玩遊戲。近日，文君的女友迷上了任天堂的「動物森友會」，因此兩人便在同一個島上遊戲，像是一起裝飾房屋的家具等。

▲愛情,兩性,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲文君表示，比起小白臉，他其實更像是一名「家庭主夫」。（圖／翻攝PAKUTASO）

不過，由於女友時常在外工作，所以很少有時間能玩「動物森友會」。文君意識到後，便幫忙「豐富遊戲」，像是預先在遊戲的家門前放置10萬塊的貨幣，又或是幫忙買一些裝飾品放在家門前，每天平均花費3小時在這上面。但是文君提醒，雖然可以幫女友服務任何事情，但前提是「不要破壞她的遊戲體驗」。

文君認為，有些人可能會覺得小白臉是「該死的男人」，不過其實只是透過不同的方式生活而已。小白臉雖然不能藉由錢來解決問題，但能做其他像是煮飯、洗衣等的事情服務女友，再以遊戲為例，自己可以先試圖想想能夠為對方做些什麼，並詳細列表出來、密切觀察對方，這樣就更能成功留住對方的心。

▲▼星座，暈船，淪陷，操控，感情，愛情。（圖／pixabay）

▲平時只要仔細觀察女友的狀態，就可以幫自己加分許多。（圖／pixabay）

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