台中人不吃不喝9.8年才夠買房　盧秀燕：興建逾8百戶社宅減輕負擔

▲盧秀燕保證任內會興建逾800戶社會住宅，減輕負擔。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會23日進行市政總質詢，市議員陳淑華根據內政部不動產資訊平台資料，台中市房價所得比9.8，也就是市民得不吃不喝9.8年才買得起中價位的房子，房價漲不停，壓得市民喘不過氣，市長盧秀燕表示，她上任前完工的社會住宅是401戶，她保證這屆任內社宅會倍增，至少800戶完工，減輕年輕人負擔。

市議員陳淑華、邱素貞、謝明源、蕭隆澤質詢表示，根據內政部不動產資訊平台，2019第4季台中市的房價所得比9.8，創歷史新高點，家庭貸款負擔率40.16%，台中市民購屋痛苦指數越來越高，房貸負擔越來越大，房價已經快要讓市民買不起了。

陳淑華指出，台中市社會住宅已完成591戶，佔所有住宅還不到千分之一，根本沒辦法幫忙到市民，尤其是年輕人，民眾不只望屋興嘆，還望社會住宅興嘆。

盧秀燕表示，台北市房價所得比13.94，新北市11.72，台中市9.8，台中佔比的確偏高，市府一直重視居住正義議題，所以全力拚社會住宅，她上任前已完工401戶社宅，目前已完工591戶，她保證在這屆任內一定會社宅倍增，「加倍奉還」，也就是至少要完工800戶，減輕市民和年輕人購屋、住屋負擔。

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