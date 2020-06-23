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亡夫器捐救4人...16年後妻腎臟再捐給同一人！醫師直呼：罕見

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Another take on the story! Spreading the awareness of organ donation! #showMeYourHeart #organdonation #livingdonor #roadtodonate

Terri Herrington 發佈於 2020年6月21日 星期日

實習記者曾筠淇／綜合報導

器官捐贈不但能夠遺愛人間，還可以延續他人生命。美國女子泰里.赫靈頓（Terri Herrington）的先生在16年前過世，當時她將丈夫的器官捐贈給四個人，其中把腎臟與胰臟捐贈給傑弗里.格蘭傑（Jeffrey Granger）。沒想到16年後，泰里也捐出自己的腎臟給格蘭傑，意外在受贈者體內與丈夫重逢，讓負責手術的醫師也直呼罕見。

據CNN報導，泰里的丈夫布萊恩.赫靈頓（Bryan Herrington）在16年前因不幸從房屋中摔倒而喪生，因此泰里便替對方捐贈了心臟、肺、肝臟等，順利延續了4名受贈者的生命。其中一名受贈者格蘭傑在2004年時，則接受了布萊恩的胰腺和腎臟。

剛接受捐贈的第一年，格蘭傑並不知道器官從何而來，直到一年後，才與泰里有了節日賀卡、電話等的聯繫，兩人也成為了緊密的朋友。然而，格蘭傑在2019年時，由於腎臟開始衰竭，因此便在臉書發文求救，表示自己又需要新的腎臟以維持生命。

Praying for a New Kidney soon! A+

Jeffery Granger 發佈於 2019年5月6日 星期一

這個消息很快就傳到泰里耳中，而正巧，她近期考慮成為一名活體捐贈者，因此便進行了手術，將自己的腎臟捐助給格蘭傑。雖然相隔16年，但泰里與布萊恩的腎臟居然同在格蘭傑體內，因此她開心的表示，「我們又在一起了」。

佛羅里達大學健康醫院（UF Health Shands）進行手術的醫師馬克.約翰遜（Mark Johnson）表示，泰里不但延續了格蘭傑的預期壽命，還改變了對方的生活質量，且這是他第一次碰到「夫妻的腎臟」都在同一人體內的案例。

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