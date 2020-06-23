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劉憶如：全球央行狂印鈔票　恐釀金融危機

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▲北威論壇。（圖／北威論壇提供）

▲北威論壇講者。（圖／北威論壇提供）

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎疫情尚未平息，北威國際集團董事總經理兼台大財金系教授劉憶如表示，不看好目前全球經濟，雖然股市等資本市場因量化寬鬆上漲，但未來要小心泡沫破裂，形成金融風暴。

劉憶如表示，經濟合作暨發展組織先前提出報告，認為此次全球經濟受到的傷害，將會是過去百年來除了戰爭期間之外最大，世界銀行更預測，今年先進經濟體GDP將萎縮7%，新興經濟體萎縮將2.5%，經濟衰退程度堪稱150年來最嚴重。另外，多數國家的國民平均所得今年均將負成長，其中美國更是受到重創，失業人口續升高，遠甚於2008年金融海嘯時期。

請繼續往下閱讀...

劉憶如指出，疫情帶來前所未有的傷害，也帶來前所未有的救助措施，全球股市重挫後，各國政府下猛藥，包括美歐日3大央行祭出量化寬鬆等，帶動股市4月開始強力回彈。

劉憶如表示，大量資金只是造就股市的繁榮，並非經濟的復甦，全球債務飆高，如美國舉債3兆美元，引發通膨危機擔憂，但這次主要是錢太多，景氣沒有回升、民眾消費減少、物價並未全面上漲，代表通膨短期發生可能性低，龐大資金主要跑去買證券及債券，政府債務急劇增加，若同時稅收減少，企業生產萎縮，勢必陷入「以債養債」，鈔票就會印不完，最後終將崩潰，引發新的金融風暴。

劉憶如指出，如果沒有經濟支撐的金融泡沫如果破滅，金融風暴的危機將會一觸即發。

此外，對於近年來受投資人喜愛的存股策略，台新投顧總經理李鎮宇指出，存股的觀念本身是正確的，若是從2016年開始存金融股，那是正確的選擇，但目前利率已來到低點，存金融股相對有較大的風險。李鎮宇建議在台股開放零股交易後，投資人存台積電可能是相對明智的選擇，因為台積電有機會一路領跑到終點。

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