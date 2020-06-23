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美情報組織揭「中印衝突導火線」：要討論撤軍，中國卻下令攻擊！

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中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

▲印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

記者吳孟臻／綜合報導

中印15日深夜至16日凌晨在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生暴力衝突，雙方皆有人員傷亡。美國情報組織（U.S. IC）揭露，衝突的導火線源自解放軍上將趙宗岐，為了「幫印度上一課」下令攻擊，造成兩國局勢升溫。中國早已聲明是印方一線邊防部隊公然跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往交涉的官兵。

趙宗岐是中國人民解放軍西部戰區司令員，根據《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）報導，一位知道內情的專業人士透露，趙宗岐在中印之前的僵局中，認為中國不能率先示弱，避免被美國和其盟友剝削，因此把15日的會談，當作「幫印度上一課」的好機會。

消息人士稱，當日，1名印度高級軍官和2名士官無武裝進入面會地點，原本期待和中國軍隊代表團討論撤軍問題，數十名中國軍人卻拿著類似狼牙棒的棍子，等著他們並展開攻擊。印度援軍到場後，雙方展開近身戰。因簡易武器、陡峭的地形，造成中印邊境45年來首起死亡衝突。

美國情報組織評估，這場衝突造成至少印度20人、中國35人死亡，有一些人被俘虜，隨後遭到釋放，同時也認為，造成衝突的原因不是因為局勢失控，而是中國政府刻意對印度傳達的訊息，希望未來在領土談判時更有優勢。

報導也指稱，後來衝突擴大、越演越烈，情勢沒有朝著中國希望的方向進行，不只領土爭議沒解決，還影響到經濟。美國幾個月前開始對印度施壓，要求放棄華為在當地的5G建設；上週加勒萬河谷衝突發生後，引起印度人民的憤怒，不只刪除「抖音」App，也抵制中國製產品。

中國外交部發言人趙立堅則將衝突導火線指向印度，稱15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

趙立堅嚴正指出，印軍的冒險行徑嚴重破壞邊境地區穩定，嚴重威脅中方人員生命安全，違背兩國有關邊境問題達成的協議，並補充表示，希望能和印度簽定新協議，維持合作關係。

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