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我節電我驕傲！台電：今年目標節省超過20億度電

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▲台電節電活動年度宣傳大使、自家女排隊長張秝芸以招牌pose向大家分享節電心得。（圖／台電提供）

▲台電節電活動年度宣傳大使、自家女排隊長張秝芸以招牌pose向大家分享節電心得。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

隨著6月用電屢創今年及歷年同月新高，台電今 (23)日宣布年度節電活動正式起跑，今年目標全台節電超過1%，也就是超過20億度，但因節電難度年年提升，台電今年也持續將目標放在年輕人，以生活美學觀念、活動來呼籲節電。

台電今日上午在台電大樓舉辦2020節能減碳啟動記者會，由台電總經理鍾炳利與年度宣傳大使、自家女排隊長張秝芸（秝音同立）及22位節電績優得獎學校共同宣誓活動起跑。台電今年延續去年「我節電、我驕傲」活動主軸，主打「省下幾度，就是我們的生活態度」，能讓節電成為引以為傲的生活方式和態度。

請繼續往下閱讀...

根據台電統計，全國各國中小學去年節電量逾2560萬度，共計發出近1700萬元節電獎勵金。台電也首度於會中公布「校園節電績優地圖」大數據調查，從2019年各縣市國中小學「節電率」最高行政區中選出「節電量」最高的國中小學給予獎勵，因而共有22個節電冠軍學校獲獎。

其中，台北市台北歐洲學校以節電逾33萬度奪冠，可說是節電校園「冠軍中的冠軍」，其次則為桃園市清華高中（附國中部）節電12.1萬度及嘉義市興華高中節電10.6萬度分別拿下亞軍及季軍。

台電說明，據統計夏月用電平均每月多120度，為鼓勵民眾節電，持續推動節電獎勵活動，目前已累計近400萬戶響應，省下14億度電，發出逾11億元節電獎勵金。只要民眾於台電網站登錄電號或地址並實際節電，用電較去年同期節電1度以上，即可獲得每期電費至少84元的獎勵金，節電獎勵無上限，詳請可參考台電網站(https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower/)。

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