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蒙古「本土0確診」歸功成吉思汗！嚴格軍紀流傳　巫醫：他承諾保護我們

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▲▼蒙古,成吉思汗。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒙古人認為是成吉思汗讓他們免於被病毒感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

全球新冠肺炎確診數已超過9百萬人，而位在中國北方的蒙古成功守住防線，截至目前全國確診數僅215例，也沒有造成任何死亡，甚至也沒有出現本土病例。除了自然環境與生活習慣造就的強大抵抗力之外，許多蒙古人也將防疫的功勞歸在「成吉思汗」留給後代的韌性。

《南華早報》訪問了蒙古的歷史學家、僧侶和醫生，他們都分別提到了成吉思汗對該國的影響。許多蒙古人將新冠病毒的低感染率歸功於當地乾淨的空氣、穩定且天然放牧的肉類飲食；還有遊牧民族在劇烈溫差下生存所培養出的抵抗力，但最重要的還是成吉思汗留給他們的韌性。

▲▼蒙古,成吉思汗。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒙古人的游牧性格讓他們沒有壓力和消費主義。（圖／達志影像／美聯社）

當地巫醫Enkh-Ouyn Byambadorj表示，蒙古人的生活飲食都很簡單，有藍天、鮮肉和牛奶，沒有其他國家所面臨的壓力和消費主義，還有一個因素是蒙古人習慣自力更生，「當成吉思汗出征時，我們沒有政府可以依靠」、「當西方人遇到問題時，他們必須解決它，而蒙古人可以忍受，如果他們什麼都沒有，他們就什麼都不會做」、「蒙古人不在乎問題，甚至生死對他們來說都無所謂。」

另一名巫醫Ukhaanzaya Dorjnamnan認為，新冠病毒「不希望」傷害蒙古人，因為蒙古人住在更接近大自然的地方，而且這個地方受到成吉思汗的保護，「成吉思汗替我們選擇了這塊土地，因為它是一片很棒土地，他也承諾會保護我們。」

蒙古特別衛生顧問Chinburen Jigjidsuren表示，蒙古政府的溝通非常清晰，避免了恐慌，「我們到現在都還是像成吉思汗時代一樣，從政府發出的訊息可以很迅速地傳給偏遠地區的牧民。」

Chinburen Jigjidsuren認為，所有防疫措施之所以有效，都是因為人們都聽從了指示，「成吉思汗的軍隊紀律嚴明，這個基因可能流傳到了現代，所以當政府清楚給予指示後，人們都會遵守。」

▲▼蒙古確診人數僅200多例，人民上街仍戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒙古確診人數僅215例，人民上街仍戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

《成吉思汗與現代世界的形成》（Genghis Khan and the Making of the Modern World）作者韋瑟福德（Jack Weatherford）提到，蒙古人的遷徙讓他們與來自不同地區的數百萬人接觸，使他們碰過各類疾病，這是否讓他們擁有更強的免疫力？

不過，Chinburen Jigjidsuren表示這並無科學根據，但這個說法確實很具吸引力，「支持『蒙古免疫理論』的一個數據觀點是，有一名感染新冠肺炎的法國遊客與近200名蒙古人接觸，但是沒有任何人受到感染，當然這也有可能是蒙古人都戴著口罩。」

Chinburen Jigjidsuren說，還有另一個例子就是中國的內蒙古自治區，大約有2500萬人口，其中大部分都是漢人，「內蒙古只有非常少數的群聚感染，且確診病患中沒有任何一個是蒙古族人，他們（確診者）都是漢人。」

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