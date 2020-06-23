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超市收銀記下信用卡號...日16歲陸生盜刷1000萬爽玩迪士尼、環球影城

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▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲這名男學生竟然偷偷記下顧客信用卡號，盜刷機票與住宿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本一名陸籍16歲高中男學生因涉嫌在超市打工時，記下顧客的信用卡資料，上網盜刷多張機票與遊樂園門票，遭到警視廳組織犯罪對策特別搜查隊逮捕。據了解，這名男學生在短短4個月內就盜刷超過80筆，不法所得超過1000萬日幣（約新台幣274萬元），而他在被逮後也已坦承犯行。

根據《日本放送協會》報導，這名在日本就讀高中二年級的16歲陸籍學生為了賺取零用錢，2019年10月起在一間位於橫濱市的超市打工，主要負責收銀作業。不過工作不到一個月的他卻趁著工作之便，在替顧客刷卡時，背下數名客人的信用卡號碼，並以此盜刷了數十張的機票，不但都是坐高級艙等，甚至還靠著盜刷信用卡玩遍全日本各大主題樂園。

據了解，這名學生在2019年11月～2020年2月的4個月期間，以同樣的手法多次和朋友們搭乘前往札幌或那霸的飛機旅遊，總共盜刷了數十張機票。除此之外，他還盜刷了東京迪士尼、大阪環球影城的門票，並支付住宿費，不花一毛錢就玩遍各主題樂園。

警視廳表示，這名男學生1月又再度盜刷一位70歲女顧客的信用卡，透過某航空公司網站購買了4張羽田機場與關西機場的來回機票，共計14萬日幣（約新台幣3.84萬元），航空公司驚覺有異後報警，整件事才因此曝了光。

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