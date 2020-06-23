超狂大戶刷卡繳納「2億元所得稅」　紅利竟賺進一個愛馬仕包包

▲綜所稅申報進入倒數計時。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

繳稅倒數計時，根據財政資訊中心統計，還有87萬戶民眾還未報稅，而兆豐銀的信用卡出現「繳稅大戶」，及早完成申報刷2億元的稅款，輕鬆賺了800多萬點的紅利點數，等同現金50萬元，等於多賺了一個愛馬仕包包。

兆豐銀指出，繳稅對發卡行並不會有任何實質手續費收入，但為了積極攬客，每年繳稅季一到，各銀行就祭出各種優惠，希望留住優質客戶，從免手續費到分期零利率等，甚至高回饋、抽獎活動，今年因為要因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，兆豐銀與富邦銀更祭出不限金額12期零利率優惠。

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而回饋方案今年更是堪稱史上最多，如玉山Wallet一次付清繳稅0.2%回饋、兆豐銀則除了祭出全卡友一次付清0.3%回饋、滿額最高贈3000元、稅款返現抽獎等優惠外，對於高端客群也特別推出世界卡與無限卡加碼再享0.24%紅利回饋無上限優惠，活動推出僅半個月，發卡量就已飆漲5倍，主動申辦的自來件數更超過六成。

今年大戶必備的兆豐銀頂級卡，除了繳稅一次付清可享0.24%紅利回饋，無限卡刷滿30萬還能額外獲得市價3,980元的日本BRUNO燒烤箱，刷滿額最高還可獲得刷卡金3000元，值得大戶們多加把握。