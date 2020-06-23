小股東控訴血本無歸　華映股東會場外拉起白布條抗議

▲華映小股東組自救會在股東會場外拉起白布條抗議。（圖／華映自救會提供）

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）集團子公司華映今（23）日召開股東常會，現場小股東組成自救會到場抗議，並在股東會中要求暫時停開股東大會，待司法調查後再召開，並立即停止楊梅廠的拍賣程序，待資產重估後再行處理，以維護23萬股東的權益。

華映去年爆嚴重虧損暫停交易，股東權益嚴重受損，股東組成自救會到場拉起白布條抗議，控訴華映坑殺股民，並一度與保全人員爆發推擠衝突，所幸最終還是有讓抗議股東進入會場，但自救會執行長孫金清認為華映需要等到司法調查後再召開股東會，現場要求暫時停開股東大會。

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▲華映股東會場外一度爆發推擠衝突。（圖／華映自救會提供）

孫金清表示，華映107、108年財報都有問題，公司計畫變賣設備卻忽略股東權益讓人不滿，已經向法院控告董事會主要成員，包括大同集團前董事長林蔚山、董事長林郭文艷、華映董事長蔡江隆背信與詐欺，官司仍在訴訟當中。

孫金清指出，華映23萬名散戶股東持股超過60%，華映母公司大同持有華映股票逾3成，但去年12月底開臨時股東會，華映董事會硬要通過拍賣機器設備還有廠房，散戶股東要求財報要公開卻置之不理，造成股民血本無歸。

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