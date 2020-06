白宮貿易顧問爆「美中協議玩完了」　川普急發聲：完好無損！

▲美中貿易協議驚傳「玩完」。(圖/路透)

文/中央社華盛頓22日綜合外電報導

白宮貿易顧問納瓦洛今天說,美國與中國的貿易協議「玩完了」,部分原因是華府對北京未能更早拉響疫情警報感到憤怒,不過總統川普稍後表示,美中貿易協議完好無損。

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!