台船勞資爭議再起　工會再發書面聲明：四年來虧損115億

▲台船工會理事長黃日進今（23）日表示，加上今年5月的虧損，台船近4年來共虧損約115億，這是台船人深切之痛。（圖／台船工會提供）

記者林淑慧／台北報導

台船工會今（23）日表示，加上今年5月的虧損，台船近4年來共虧損約115億，這是台船人深切之痛，強調獨立董事任職四年期間，不但提不出如何改善台船營運的具體建言，也不探討台船公司虧損的原因及嚴重性，而董座鄭文隆把問題推給勞方，這才是台船人無法承受的心頭之痛。

台船公司企業工會針對公司三位獨立董事支持鄭文隆董事長改革一事，發出新聞稿。台船工會指出，加上今年5月的虧損，台船近4年來共虧損約115億，這是台船人深切之痛，此時，勞資應攜手合作共渡危機，找出正確的改革方向，勞資衝突愈演愈烈並非工會所願。

請繼續往下閱讀...

工會表示，鄭文隆身為台船主帥，應該展現高度，負起所有政治責任，而不是切斷勞資協商管道，然後把責任全推給勞方。另在工會發動抗議後，鄭文隆董事長又「撂人」對付工會，找來三位獨立董事為其改革背書，一再模糊焦點，不瞭解員工真正心聲，不瞭解員工為何要抗爭？

工會指出，改革應該由上而下進行，由鄭董事長以身做則，帶頭所有台船人一起改革。誠如獨立董事所強調的高昂人事成本，係因為台船的主管薪資偏高，董事長月薪資25萬，總經理20萬，一級正副主管50幾個薪資都在13萬左右。以主管的薪資來換算，高階主管3個月可以賺到基層員工一年的薪資，如此懸殊的落差，這也是打擊員工工作士氣及造成員工身心交瘁的原因所在。

工會也質疑，台船勞資雙方已簽訂團體協約，協約並規定若涉及員工權益事項需要變更時必須勞資協商，然而公司在年度考核暨獎金實施要點的修正，以及涉及公司營運與員工的諸多權益事項未經勞資協商，即冒然發布實施。種種跡象顯示，資方有意片面撕毀合約。

工會最後強調，台船當然要改造，然而台船高階主管的心態，不但未顧及到「員工是企業最重要的資產」，反而一再的用不合理的管理方式打壓基層員工的工作士氣，所以工作效率一直無法提昇。站在工會的立場若是要改造台船，員工的權益及福利一定要有所保障，才能留住人才，提昇員工對公司的向心力，進而為公司打拼。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招

