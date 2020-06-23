義大利醫生認為新冠病毒正減弱消失　英專家反駁：不會這麼快

▲義大利一名醫師認為新冠病毒有正在減弱的現象，或許不用疫苗就能自己消失。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者王詩晴／綜合報導

據紐約郵報（New York Post）報導，一名義大利傳染疾病學（Infectious disease）醫生表示，新冠病毒（Coronavirus）有減弱的跡象，或許不需要疫苗也能自己消失。

義大利聖馬蒂諾醫院（San Martino hospital）傳染疾病科主任，馬提奧·巴塞蒂（Matteo Bassetti）醫生指出，新冠病毒可能因為突變，產生了減弱的現象。巴塞蒂表示，「現在的情況和3、4月完全不同，那時來就醫的病人病情都非常嚴重，需要仰賴呼吸器。」

到了5月開始，巴塞蒂形容此病毒彷彿「從兇猛的老虎變成野貓」，也說到，「現在就連80、90歲的年老患者都能坐在床上且不需要呼吸器，換作是之前的情況，這些人可能2、3天就死了。」

他推測病毒有可能是因為社交距離防疫措施而減弱，他認為「病毒因人類免疫系統對此作出反應，再加上封城、戴口罩、社交距離等防護措施降低了病毒量，已產生變異」，而且「越來越少人感染，即使沒有疫苗病毒也可能自己消失」。

不過，英國埃克塞特大學醫學院（University of Exeter Medical School）的教授巴拉特·潘卡尼亞（Bharat Pankhania）卻反駁，「如果沒有人再感染，或是有疫苗，病毒確實會消失。不過現在此病毒仍全球肆虐，所以我不認為它會這麼快消失。」