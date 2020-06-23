避險買盤升溫　國際金價一度逼近8年來高點

▲國際疫情再度升溫，黃金已出現避險買盤。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

全球再陷新一波疫情疑慮，使避險需求近期再度提升，黃金現貨價格上漲1%至每盎司1760.55美元；8月黃金期貨收盤上漲0.8%至每盎司1766.4美元，為4月14日以來最高收盤價，盤中一度觸及每盎司1779美元，接近2012年來高點。

截至今日上午10點30分，8月黃金期貨下跌0.22%至每盎司1762.6美元。

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RJO期貨公司資深市場策略師Bob Haberkorn表示，黃金已出現避險買盤，「全球新冠肺炎確診病例增加導致金價突破每盎司1750美元的水準。如果今天收盤價高於每盎司1765美元，那達到1800美元的關卡就不算太遠了。」

世界衛生組織（WHO）上周日公布全球創下至今最高單日新增確診紀錄，黃金價格隨即提振。 ThinkMarkets市場分析師Fawad Razaqzada表示，疫情造成的經濟損失及對第二波疫情的擔憂，無疑使作為資金避風港的黃金獲得了提振，「黃金也從各國央行挹注大量資金進入市場中獲得了支撐。」

高盛（Goldman Sachs）上周五發布研究報告，將12個月的黃金價格預測上調至每盎司2000美元，並維持了2020年12月的看多黃金的交易建議。

其他貴金屬方面，截至稍早，7月白銀期貨下跌0.6%至每盎司17.795美元；7月鉑金期貨下跌0.91%至每盎司836美元；9月鈀金期貨下跌0.3%至每盎司1,936.2美元。

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