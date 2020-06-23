阿土伯喊鴻海股價要到300元　劉揚偉：200元是規劃、100元要靠創辦人

▲左起為鴻海資深股民阿土伯、劉台安、鴻海總財務長黃秋蓮、董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）股東會今（23）日由董事長劉揚偉主持，資深股民阿土伯依然不缺席，並喊出鴻海股價要到300元，而劉揚偉則回應對於創辦人郭台銘答應鴻海股價要到200元的目標同樣是現在經營團隊的規劃，但是多出來的100元可能真的要靠郭台銘了！

今年86歲的資深股民阿土伯，每年都不缺席鴻海股東會，雖然郭台銘已經卸任，但阿土伯依然不缺席，並發問提到本來有點擔心郭台銘卸任，但結果創辦人是慧眼識英雄，現任董事長劉揚偉沒有讓股東失望，並希望經營團隊繼續加油。

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阿土伯每年都力挺鴻海，今年同樣對郭台銘喊話，雖然因為在忙沒有來，但是很想給他安慰一下，因為他選舉是被「衝康」，就是因為郭台銘太過老實了，但是郭台銘曾經承諾鴻海股價要到300元，相信一定見得到，所以身體要保養好。

郭台銘當年承諾鴻海股價一定會到200元，劉揚偉回應，對於創辦人答應的事項，鴻海經營團隊念茲在茲，勢必會達成過去答應的事情，至於股價的部分，經營團隊積極提升每股的獲利，並強調200元是鴻海的規劃，但多出來的100元，可能真的要靠創辦人了，以輕鬆地方式回應阿土伯的口誤。

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