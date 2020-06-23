報稅倒數一週　約87萬戶民眾尚未申報綜所稅

▲你報稅了嗎？申報所得稅只剩下倒數一週，記得要抓緊時間報稅喔！（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

報所得稅期限倒數計時中，到6月30日僅剩一個星期的時間，據財政資訊中心統計，從5月1日開始報稅到6月21日，目前已經有543萬戶完成綜所稅申報，約86%的申報戶完成綜所稅申報，僅剩下約86到87萬戶還未申報，還未申報的民眾抓緊最後時間。

今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，財政部實施兩項措施，方便民眾申報綜所稅，以及解決資金的問題，其一就是延長申報綜所稅的時間，從原本只到6月1日延長到6月30日；另一項措施，就是只要在6月1日前申報者，就可以在6月30日拿到首批退稅，等同於提前取得退稅款一個月。

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但是也有些民眾疑問，如果是在6月1日前申報上傳，但屬補更證件，南區國稅局表示，若6月2日後再次補申報上船者，視為更正件，後續由國稅局依更正程序辦理補退稅。

而直至6月21日止，已經有543萬戶民眾完成綜所稅申報，占整體申報戶已經達86%左右，約有87萬戶尚未申報。南區國稅局表示，為方便民眾辦理申報，各地區國稅局從6月22日至30日各上班日中午不休息，加班提供收件及所得、扣除額資料查詢服務，申報截止日，也就是6月30日並延長收件時間至晚間7點。

採用網路申報者，只要將申報資料在6月30日晚上12點以前上傳成功，就算是如期申報。但值得注意的是，如果超過12點，網路申報網站系統就會停止作業，納稅義務人就無法上傳申報資料，所以民眾網路報稅也要抓緊時間申報。

民眾繳稅方式有臨櫃、繳稅取款委託書、自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期(儲蓄)存款帳戶轉帳及行動支付工具繳稅等七種多元管道，請民眾多加運用。