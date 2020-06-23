一張圖秒懂三倍券地方加碼優惠　經濟部：歡迎各縣市接力加入

▲經濟部今（23）日表示，台北市、新北市、桃園市、新竹縣及花蓮縣等地方政府，都已配合三倍券推出自家的加碼優惠。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券將在七月登場，經濟部今（23）日表示，台北市、新北市、桃園市、新竹縣及花蓮縣等地方政府，都已配合三倍券推出自家的加碼優惠，像是加碼千元回饋、消費滿千送千元抵用券、200元券換400元夜市券、消費可抽大獎等，歡迎各縣市繼續接力加入，一起創造全台最大年中慶典。

經濟部臉書小編表示，經濟部指出，三倍券的預購跟綁定即將在7月1日展開，準備持三倍券消費的國人也可以參考各縣市優惠，著手規劃國內小旅行，7月15日以後，帶著你的三倍券，到各地玩起來、花起來。

請繼續往下閱讀...

振興三倍券將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，為方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案，蔡政府已建置振興三倍券官方網站（https://3000.gov.tw/），而經濟部公布通過審查參與三倍券的信用卡、電子支付與電子票證共49家業者，相關優惠方案屆時可望統整於此，號召全民攜手創造「全台最大年中慶」。

經濟部表示，「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」共有51家業者提出方案來申請，包括4家電子票證、30家行動支付與34家信用卡業者，目前已通過49家業者方案；官員預估，將有七成民眾選擇非實體管道領取三倍券，整體可望創造1000億元消費振興國內經濟。



►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招