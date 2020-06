16歲男低頭發現「腿上有1公尺長鯊魚」　父子聯手擊退...身上40個血印

▲少年在海邊遭鯊魚攻擊。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅來納州一名16歲少年近來在哈特拉斯角國家海岸(Cape Hatteras National Seashore)遊玩時,居然被一條1.5公尺長鯊魚攻擊,當場鮮血狂流把附近的海水都染紅,幸好在父親幫助之下,2人聯手攻擊鯊魚鼻才終於脫困,腿上還可看到多達40多個血印,令人怵目驚心。



居住在橡樹嶺(Oak Ridge)16歲少年亞瑟(Nick Arthur),18日與家人一同去哈特拉斯角附近海灘玩耍遭鯊魚攻擊,他表示,自己當時與妹妹站在水中,突然覺得自己被咬傷,「我抬起腿一看,竟然有一條1.5公尺的鯊魚附在我腿上,大量的血和沙子混在一起,搞得我什麼都看不清楚,我的手為了扳開鯊魚嘴也在流血。」

妹妹見狀趕緊回岸上求救,爸爸表示,當時他聽到亞瑟一直大叫還以為是太開心了,沒想到竟然是被鯊魚攻擊,便立即衝去狠踢鯊魚鼻,最後成功讓鯊魚鬆口。

亞瑟送醫後發現腿上傷口多達40處,幸好沒有造成更嚴重的傷勢,縫了17針後已經出院,他表示全家不會因為這件事不再去海邊玩,但以後可能不會跑這麼遠,「人們總是以為這種事情不會發生在自己身上」。

The teenager suffered close to 40 bite wounds for which he received 19 stitches. https://t.co/GB5kAtORZp