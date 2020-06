波頓以為自己是總統！醉心權力耍大牌　白宮前發言人：他不受歡迎

▲前任白宮新聞發言人桑德斯直旨前國安顧問波頓(圖左)不受歡迎。(圖/達志影像/美聯社)

美國前國家安全顧問波頓(John Bolton)撰寫的新書今(23)日發行,書中揭露許多不利於總統川普的醜聞,引發討論。不過,前任白宮新聞發言人桑德斯(Sarah Sanders)批評波頓愛耍大牌且自私,醉心於權力,在團隊中不願配合他人。

美媒Axios報導,桑德斯表示,早在波頓新書《事發之室-白宮回憶錄》(The Room Where It Happened : A White House Memoir)內容被媒體引述前,他就是一位不受歡迎的人物。桑德斯的書籍《為我自己發聲》(Speaking for Myself)預計今年秋季發行,她描述有關波頓惹人厭的一面。

桑德斯寫道,川普去年前往英國倫敦進行國是訪問期間,「波頓是典型高級白宮官員的例子,醉心於權力,忘記其實沒有任何選民選了他們。」她說,波頓在國外旅途中經常單獨行動,在倫敦時,其他員工為了避免塞車所以請他等待,他卻無視對方。

▲《事發之室-白宮回憶錄》電子版本。(圖/達志影像/美聯社)

在桑德斯眼中,波頓顯然認為自己是大人物,大家一同搭車時,他卻獨自行動,「波頓是多麼傲慢與自私。」她認為,如果有任何人值得配上車隊,也應該是財政部長梅努欽(Steven Mnuchin),但他具有團隊精神,似乎不介意與其他人一起出訪。

「波頓經常表現得像是總統,推動與川普立場相反的議程。」桑德斯回憶,一行人最後終於抵達溫菲爾德宮(Winfield House)時,當時的白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)直接開嗆波頓,還用了髒字怒罵波頓自我中心、自以為是。

不過,波頓的高級顧問汀斯(Sarah Tinsley)表示,這些交通運輸都是由美國特勤局安排,波頓不可能安排私人轎車。

