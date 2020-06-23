鴻海肩負「企業社會責任」　劉揚偉細數節能改造、公司治理成績

▲鴻海股東會登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）今（23）日由董事長劉揚偉主持股東大會，強調鴻海作為全球前30大企業，最重要的事負起企業社會責任，達到永續經營，因此列為公司未來很重要的方向，並細數過去一年鴻海在節能改造、社會參與與公司治理的成績。

劉揚偉表示，首先鴻海在環境保護方面，廠區持續擴大用水回收，2019年總回收水量達477萬噸，相當於全台灣家庭用戶兩年半的用水量；節能改造部分，全年一共節省達5億度電力，節能效益近14億元；綠色能源總使用量超過9億5千萬度，佔全集團能源使用量約10%。

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劉揚偉指出，其次社會參與方面，為解決少子化問題，擴大對鴻海寶寶的照顧，從0到3歲，延伸至0到6歲公司養。截至目前為止，總共有850名鴻海寶寶受惠；同時為協助弱勢家庭學生可以不受限於家庭困境，鴻海教育基金會過去一年來，總共幫助全台近萬名學生。

▲鴻海董事長劉揚偉細數企業社會責任項目。（圖／記者姚惠茹攝）



劉揚偉分享，公司治理方面，鴻海去年總共舉辦將近五場的法說會，並在6月17日更新官網，目的就是希望讓鴻海的公司治理更加透明，讓股東可以透過網站得到更完整的公司資訊，這些都是在企業社會責任方面所做的相關努力。

產業發展方面，劉揚偉表示，未來的五年，鴻海將以「3+3」規劃為主，針對三大未來產業和三大核心技術作為努力的方向，首先F1.0針對現況做優化，並將會陸續會在財報上面顯現出來，再來就是數位轉型，之後還要再進行F3.0的轉型升級計畫，真正做到提升毛利率增長。

劉揚偉強調，鴻海近日正式成立「鴻海研究院」，旗下同時設立五大研究所，聚焦人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算應用布局，目標建構200人團隊，並網羅全球一流學者專家出任諮詢委員，希望借重學術界、產業界的力量，加速「3＋3」領域佈局。

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