好喜歡台灣！日《驅魔少年》女作者稱「台灣是國家」　陸網友翻牆洗版

▲星野桂修改貼文，刪除「國家」字眼。（圖／翻攝自微博）



記者王佩翊／綜合報導

日本少年漫畫《驅魔少年》的作者星野桂日前在IG發文，與粉絲分享自己的台灣旅遊經驗，不但大讚台灣的文創品牌時尚，她更在文中寫道，台灣人都很溫柔，「好喜歡這個國家」。然而此舉卻引發大陸網友不滿，要求她更改貼文內容，台灣與大陸的網友也在留言處掀起一陣筆戰。目前星野桂已經將貼文中的國家一詞刪除，希望能平息部分網友怒火。

可能是受到新冠肺炎影響，久久不能出國，日本人氣漫畫作家星野桂9日突然在IG回憶起自己在台灣的旅遊經驗。她附上一張台灣文具品牌剪刀的照片後寫道「這是台灣文具店『TOOLS to LEVEBY』的剪刀，好漂亮喔。以前曾經去台灣旅遊過一次，台灣人真的好溫柔，好喜歡台灣這個國家。好想再到台灣進行一場文具旅行。」

沒想到星野桂此篇貼文卻引發大陸粉絲不滿，大陸網友更將該文翻譯後轉貼至微博，瞬間吸引大批大陸網友翻牆到IG留言，要求星野桂刪除國家字眼。大陸網友表示，「台灣是中國不可分隔的一部分」，星野桂這番言論讓他們感到很痛苦，希望星野圭能做出回應。

星野桂隨後將文中的「國家」一詞刪除，將「好喜歡台灣這個國家」改為「好喜歡台灣」，希望能藉此平息大陸網友的怒火。

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