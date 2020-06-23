空飄50萬張「反北韓傳單」！脫北者半夜無預警出擊　朝鮮半島緊張

▲ 脫北者團體空飄傳單用的氣球被卡在樹上。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

朝鮮半島近期紛爭始於空飄傳單，北韓16日為此爆破兩韓共同連絡辦事處，揚言採取進一步軍事行動，也預告施放傳單報復南韓，以牙還牙，未料脫北者團體「自由北韓運動聯合」22日晚間無預警於南韓坡州空飄對北韓傳單，且數量多達50萬張，恐怕再度點燃北韓怒火。

自由北韓運動聯合今（23日）早宣稱，22日深夜11時至12時間於京畿道坡州月籠面德隱里向北韓施放傳單，為避開警方耳目，選擇非常陰暗的地點展開行動。聯合代表朴尚學（박상학，音譯）指出，在警方不斷追緝之下規劃這場行動，目的為訓練新手會員。由於手邊的氫氣瓦斯都被沒收，只好使用貴上17倍的氦氣。

根據朴尚學說法，6名會員將50萬張印上「6‧25慘況的事實」的傳單以及500本小冊子、2000張1塊美金紙鈔及1000片SD記憶卡綁在20個大型氣球上，使其空飄到北韓。

23日早上10時左右有民眾在70公里外的江原道洪川郡西面馬谷里附近山上發現綁著布條的氣球，疑似被樹枝勾住，裝在塑膠袋裡的傳單也還綁在氣球上。警方接獲民眾報案後趕往現場，確認是自由北韓運動聯合所施放，目前正調查該組織說法是否屬實。

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