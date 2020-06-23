辣模找到「跟自己臉蛋相似度100％」陌生女　2人照片洗出…竟連家人都認不出！

▲米海在IG上貼出兩人合照，相似度驚人。（圖／翻攝自當事人IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

世界上真的有跟自己長一模一樣的人！一名來自羅馬尼亞18歲的模特兒米海（Bianca Mihai）日前通過攝影師的介紹，與一名25歲的巴敘模特兒拉娜（Lana Al Beik），沒想到在地球另一端竟有和自己長一樣的人，在合作作品出來之後甚至連兩人的家人都分不出，相似度高達100％。

根據英國《太陽報》報導，米海日前聽到朋友提到，一名住在杜拜的模特兒拉娜，發現兩人長得很相似，於是將照片分別給各自的家人看，沒想到卻沒有人發現，照片上的人根本就不是米海。拉娜也逗趣的表示，有一次媽媽以為她開始在網路上唱歌，但那根本就不是她，仔細一看才知道，是一個跟自己長的幾乎一樣的模特兒，甚至連照片都分不清楚哪個是自己女兒。

▲兩人間隔超遠，卻意外有著幾乎相同的臉蛋。

拉娜與米海在經過牽線之下，在杜拜見面，並拍攝了一些照片，讓在場的人相當驚豔，有趣的是兩人在不同的國家出生、不同宗教，碰面的當下當事人也感到相當激動。

不少網友看到兩人合作照片，直呼「真的太扯」、「竟然真的有人可以長到一模一樣！」、「不是雙胞胎，這樣的相似度真的太驚人」、「比雙胞胎還要更像的雙胞胎」、「傳說看到跟自己長一樣的人，會發生事情！」

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