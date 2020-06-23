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因疫情心情爆爛！　美國大叔開槍射殺老婆+兒子　1兒幸運逃生

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記者吳孟臻／綜合報導

美國佛州男子史密斯（Smith Rivera）21日開槍射殺妻子與21歲的兒子，另一名兒子則是幸運逃過一劫。史密斯的妹妹聲稱哥哥因疫情心情鬱悶，才會有此失序行為。史密斯目前被控2項一級謀殺和1項一級謀殺未遂罪。

橘郡（Orange County）警方在周日清晨1時15分接獲報案，槍聲劃破寧靜的住宅區。警方搜查附近的民宅後，在一處房子內發現57歲茱蒂（Jodi Rivera）、21歲馬修（Matthew Rivera）的屍體。

當警方在刑案現場蒐集證據時，史密斯開車回到住家，主動和員警自首，「是我開槍射死我的妻子」。警方一共在屋內和車道找到多個彈殼，在浴室內發現一箱彈藥。

史密斯有3個兒子，根據當地媒體報導，他也對另一名兒子開槍，只是被對方逃過一劫。史密斯妹妹梅拉（Mayra Berriel）向《WESH-TV》表示，哥哥因為新冠肺炎疫情大爆發，導致心情低落，一直靠著喝酒想擺脫消沉的情緒。

根據《每日郵報》，茱蒂從事房地產業，曾經罹癌，現已康復。悲劇發生後，倖存的2名兒子都在臉書上表示對母親、兄弟的哀悼。

據了解，史密斯從2009年起有多項前科，2017年8月因鬥毆、酒醉失控、威脅公務人員的罪名被逮捕。

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