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俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭　「掀衣爆頭身亡」男友後方全目睹！

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▲▼俄羅斯百萬富翁網紅翠碧舒在峇厘島車禍身亡。（圖／翻攝自當事人IG）

▲俄羅斯百萬富翁網紅翠碧舒在峇厘島車禍身亡。（圖／翻攝自當事人IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯一名18歲的網紅翠碧舒（Anastasia Tropitsel／本名為Anastasia Zubrina）自3年前開始經營自己的社群網路，聲勢大漲之下，晉升為百萬富翁。新冠疫情爆發後，翠碧舒就在印尼峇厘島沒有返國，日前在當地騎乘重型機車時，因為無法駕馭重機，在時速達到90公里時，車體搖擺失控後車禍，碧翠舒也當場爆頭身亡。

根據英國《每日郵報》報導，翠碧舒在成為網紅之後，時常跟粉絲分享自己旅遊的生活，在一個月前她為修身養性來到印尼峇厘島，接著也因為疫情的關係，留在該處生活。發生車禍當天，翠碧舒和男友騎乘Kawasaki Ninja 250重機，上路不久之後開始加速，卻未料在時速到達90公里左右，翠碧舒的重機開始搖晃。

▲▼俄羅斯百萬富翁網紅翠碧舒在峇厘島車禍身亡。（圖／翻攝自當事人IG）

▲翠碧舒時常分享自己的生活。

翠碧舒男友維克多（Vi​​ktor Maydanovich）表示，看到翠碧書的機車開始失控，就想著「一切都完蛋了！」接著意外就發生了。在車禍發生之前，翠碧舒也因為過度沉迷於網紅生活，與父親有些爭執，在她身亡之前，父親曾傳訊息給她「如果你想要生活更好，應該是要保持頭腦清醒，並且開始工作，你的這一切都只是在以利益玩樂，但你真的需要的是新的挑戰」。

然而，父女倆的口角卻成為最後的遺憾，翠碧舒在峇里島街道上發生車禍，她當場橫躺在馬路邊，頭部重創身亡，維克多就在一旁相當錯愕悲痛。不少粉絲得知消息，也到翠碧舒的IG上悼念，「你永遠是最美、最有智慧的女孩」、「很遺憾、很不捨」。

▲▼俄羅斯百萬富翁網紅翠碧舒在峇厘島車禍身亡。（圖／翻攝自當事人IG）

▲車禍現場。

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