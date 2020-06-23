中國連70天巡航…日秒更名釣魚台「登野城尖閣」　中台日3國各強硬表態！

▲釣魚台問題將再度浮現。（圖／CFP）

記者陳亭伃／綜合報導

日本沖繩縣石垣市議會22日通過議案，將釣魚台更名為「登野城尖閣」，將於10月1日正式實施，此舉引來中國、台灣的不滿，紛紛表態反對。尤其中國方面，強烈指責日本這樣的做法，不能改變釣魚台島屬於中國的事實，且隨即派4艘海警船在釣魚台附近宣示主權，其中一艘甚至配的機關砲。

綜合外媒報導，中印邊界問題之後，中國大動作在「領土問題」上，《CNN》在分析報導中更預測「下一個亞洲戰場就在釣魚台列嶼」，間隔幾日，日本隨即重申對於釣魚台的主權主張，22日更通過更名釣魚台為「登野城尖閣」。中國海警局在日本宣布更名議案通過同日，隨即派遣海警2502艦艇編隊在釣魚台海域內巡航。

▲中國海警隊在微博宣布在釣魚台附近巡航。（圖／翻攝自中國海警隊微博）

日本海上保安廳巡邏船發現之後，警告中方不得接近日本領海，且已為中國公務船連續70天在該海域繞行。中國外交部發言人趙立堅表示，釣魚台列嶼是中國固有領土，中國維護領土的主權堅定，日方的更命案通過，是對中國領土主權的挑釁、非法且無效。

而總統府發言人張惇涵22日也表示，釣魚台列嶼是中華民國領土，這是政府的一貫立場，也不會單邊行為而改變，此外也有注意到中國公務船多日來在相關水域騷擾漁民作業，唯有秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平方式解決東海地區的爭議。

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