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威廉哈利爆本世代最嚴重「繼承之爭」！　王室專家曝30年兄弟情破裂內幕

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▲▼英國哈利王子與威廉王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哈利王子（左）與威廉王子（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）1月無預警宣布淡出王室，和威廉王子（Prince William）的不合謠言一度被指為原因之一。傳記作家萊西（Robert Lacey）透露，預計10月出版的新書將揭露這對兄弟不為人知的繼承之爭，連他自己都相當震驚。

萊西撰寫許多暢銷書，包括女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的傳記，也擔任知名影集《王冠》（The Crown）歷史顧問，10月將推出新書《兄弟之戰：威廉與哈利——友誼與紛爭》，描述他們特別又複雜的關係，也突顯這個王室家庭核心近來的困境。

根據《時人》（People）雜誌，書中將這對手足的關係放在歷史背景下，探討繼承人（heir）及備胎繼承人（spare）如何影響英國王室多年。

本書大綱寫道，「黛安娜的2個兒子從出生以來就一直受到密切關注。人們對此報導甚多，實則所知甚少。他們被養育成最親密的兄弟，但過去18個月徹底摧毀曾經牢不可破的關係。」

▲▼威廉王子、哈利王子、梅根、凱特王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 威廉王子、哈利王子、梅根及凱特王妃。（圖／達志影像／美聯社）

萊西憑藉無比可靠的王室內部消息，調查兩兄弟檯面下的真實關係，解釋了他們如何被培養面對截然不同的未來，以及父母婚姻破裂如何種下不合的種子。

此外，這本書也將揭露凱特（Kate Middleton）及梅根（Meghan Markle）為威廉及哈利的關係帶來的影響，以及哈利為何決定帶著梅根和兒子亞契（Archie）移居洛杉磯。

萊西提到，「這對曾經形影不離的兄弟現在的分離不僅是距離上的。他們之間的紛爭可以追溯到他們的童年，或甚至是更早，到他們父母不幸的婚姻。在最近幾代王室成員中，我們都看見繼承人及備胎繼承人的衝突，但沒有一次比這次更強烈。」

事實上，王室記者尼科爾（Katie Nicholl）去年曾爆料，哈利2017年宣布和梅根訂婚後，威廉便對他們的閃電戀情相當擔心。但哈利極度保護梅根，認為威廉不支持他的婚姻，兄弟之情從此出現裂痕。哈利去年也曾在紀錄片中表示，「我們現在在不同的道路上，但我會一直支持他，也知道他會一直支持我。」

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