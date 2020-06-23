台股早盤上漲100點　指數收復11600大關

▲台股早盤上漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

受到蘋果WWDC激勵，美股那斯達克指數周一（22）上揚創新高。台股今（23）日以11618點開出，隨後指數來到11673點，上漲100點。

IC設計龍頭聯發科（2454）近期股價持續攀高，昨日股價收在576元，創10年新高，也同步衝破9000億元，成為台積電、鴻海後，台股第三大市值股。聯發科今日開在580元，上漲0.69%。

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鴻海（2317）股東會今日登場，預計將聚焦鴻海對下半年市況、營運、及未來的轉型計畫。鴻海今日開在79.6元，上漲0.89%。

此外，台積電（2330）以316元開出，上漲1.28%；大立光（3008）以4095元開出，上漲1.87%。

華爾街持續加注各家具潛力的科技股，加上蘋果WWDC再次掀起話題，包括蘋果、Adobe、亞馬遜等科技大公司，皆創下歷史新高，美股三大指數齊漲外，那斯達克指數也再次衝破萬點，刷新歷史紀錄，並締造連續7個交易日收紅。

美股周一表現，道瓊工業指數上漲153.50點或0.59％，報26024.96點；標普500指數上漲20.12點或0.65%，報3117.86點；那斯達克指數上漲110.35點或1.11％，報10056.48點；費城半導體指數上漲16.57點或0.84%，報1983.36點。