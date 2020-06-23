名檢「吳宗憲」縱放殺人犯！獨子遭19惡煞打死絕後　急跳槽當官逼人和解

圖、文／鏡週刊

新北市長侯友宜今年3月大動作挖角知名檢察官吳宗憲轉任法制局長，被外界喻為「最佳鐵衛搭擋」，但本刊近日接獲爆料，指控吳宗憲急著當官，擺著殺人命案不管，還放走凶嫌到處趴趴走，甚至恐嚇死者家屬，讓家屬痛失至親之餘還飽受威脅。

▲新北市長侯友宜大動作挖角名檢吳宗憲（右）任法制局長，但侯恐怕不知，吳宗憲為了當官，竟丟下正在偵辦的殺人案件落跑。（圖／鏡週刊提供，下同）

去年7月桃園發生一起購車糾紛，買家竟率18名惡煞活活把賣家打死，當時承辦檢察官吳宗憲雖聲押4名凶嫌，但後來不知何故一直力勸雙方和解，還連送3次調解，案件拖了近1年未結，讓凶手逍遙法外，似乎與侯友宜正義的形象背道而馳，更讓死者家屬大嘆司法不公。

今年3月25日，新北市長侯友宜在市政會議介紹宣誓就職的新任法制局長吳宗憲，大讚他擔任檢察官17年，擁有豐富的實務經驗，盼借重其長才有助內控及防弊；吳宗憲在致詞時則侃侃而談未來的工作期許，並說他與侯友宜原先並不認識，雙方談了2小時，他就決定辭官從政，顯示他對新老闆的推崇。

就在「漢子」成功挖角「名檢」傳為佳話的同時，吳宗憲倉促辭官留下逾150件未結案子的爭議，也陸續引爆，其中1件發生在去年7月的殺人命案，凶嫌至今仍逍遙法外，痛失愛子的父母悲憤之餘，向本刊娓娓道來吳宗憲承辦此案的離譜過程。

本刊調查，這起命案緣於桃園一起中古車買賣，蔡姓男子因交易糾紛，慘遭19名男女圍毆致死，被害人雙親還沒等到檢方起訴凶嫌的正義來臨，卻先從新聞看到承辦檢察官吳宗憲風光跳槽，成為侯友宜的法制局長，眼看命案發生將滿1年，吳宗憲卻將案件丟給接手的檢察官，讓凶嫌到處趴趴走，還回過頭來恐嚇他們，真是令人情何以堪。

蔡母回想事發當晚，不禁悲從中來，她哽咽地告訴本刊，兒子最後跟她說的一句話是：「媽媽妳趕快送我去醫院，我很難過、很痛。」竟成了遺言。「兒子死後，吳宗憲檢察官早在事發後不久就掌握19名凶手的身分，卻遲遲沒有起訴，但我的兒子已經下葬，至今等不到司法正義。」說到委曲處，她忍不住放聲大哭。

蔡母說她不解的是，吳宗憲在案發後即建議家屬，要他們與凶嫌進行調解，「殺人命案怎麼調解？」何況調解會議至今召開3次，卻完全感受不到對方的誠意，凶嫌甚至叼著菸、嚼著檳榔嗆聲：「人攏打死了你擱想欲安怎？」

罹癌的蔡父一面接受化療，一面還要替死去的兒子討回公道。他質疑凶嫌及案情都這麼明確，為何檢察官不直接起訴？「很奇怪啊！（吳檢）一直鼓吹我們調解！」「是不是收了對方的好處？所以把它壓下來！不然打死人的案子，怎麼拖1年呢？」

他不滿地說，自己就這麼1個兒子，如今香火都斷了，「那個檢察官（吳）還跟我說：『你不要一直講獨子！』」直批吳檢辦案的態度，完全沒有顧及家屬的心情。



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