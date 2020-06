非裔之死員警保釋曝光「超市買餅乾」　女客怒錄影威脅：不會讓你舒服過日子

▲亞歷山大關(J. Alexander Kueng)保釋後在超市被女子「捕捉」,他態度平淡,女子則是吆喝大家注意。(圖/翻攝自推特「@jk3rd_」)

記者張靖榕/綜合外電報導

白人員警蕭文(Derek Chauvin)膝殺非裔男子佛洛伊德的後續風波,在場的另一名員警亞歷山大關(J. Alexander Kueng),日前交保後在超市購物,被眼尖的女路人看見,隨即被錄影質問是否心安理得。他的回應始終平淡,似乎不想讓事件擴大,儘管錄影女子持手機衝他大喊,他也僅回應「很遺憾讓妳有這樣的感覺」。

綜合外電報導,26歲的亞歷山大關、托浩(Tou Thao)以及菜鳥警察藍恩(Thomas Lane),是親眼目睹佛洛伊德在資深員警蕭文的折磨下昏迷嚥氣的其他在場員警。藍恩在10日已保釋出獄,而亞歷山大關在19日繳交75萬美元(約新台幣2219萬元)保釋金後,在明尼亞波里斯郊區普利茅斯(Plymouth)的「Cub Food」超市購物,並當場被另一名女客人發現。

該名女客人隨即逼近亞歷山大關,邊拿出手機開啟錄影畫面,質問對方「你叫什麼名字」?當亞歷山大關證實自己前警員、剛交保的身分後,立刻又被女子質疑「所以你不用坐牢,然後你在Cub Food舒服地購物,一副你什麼都沒做的樣子。」

look who my sister caught at Cub Foods in Plymouth. J. Alexander Keung, one of the officers who lynched #GeorgeFloyd in cold blood. pic.twitter.com/PVX4pFijab