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那斯達克再破萬點「刷新歷史紀錄」　美股三大指數齊揚

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▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

▲蘋果開發者大會（WWDC）創造新話題。（圖／取自YouTube／Apple）

記者張靖榕／綜合外電報導

華爾街持續加注各家具潛力的科技股，加上蘋果WWDC再次掀起話題，包括蘋果、Adobe、亞馬遜等科技大公司，皆創下歷史新高，美股三大指數齊漲外，那斯達克指數也再次衝破萬點，刷新歷史紀錄，並締造連續7個交易日收紅。

道瓊工業指數終場上漲153.50點，或0.59％，收在26024.96點；標準普爾指數上漲20.12點，或0.65%，以3117.86點作收；那斯達克指數上漲110.35點，或1.11％，以10056.48點的高點作收。

聯準會（Fed）波士頓分行總裁洛森葛倫（Eric Rosengren）預測，美國經濟在今年底前都難以好轉，且會過得相當辛苦，不過中小企業貸款計畫 （Main Street Lending Program）或能成為安全網，為美國提供保險。

截至台灣時間23日上午6點為止，全球累計確診已達905萬7555例、47萬665死；美國突破230萬，來到230萬6247例確診、12萬351死。全美經濟尋求火車頭帶動復甦之際，疫情仍持續高溫，而蘋果此時在線上舉辦的WWDC大會，在一程度上拉高了科技股的動能。

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