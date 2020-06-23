歐盟：中國強推港版國安法將吞「極負面」後果　視訊峰會火力全開

記者黃翊婷／綜合報導

歐盟與中國22日舉辦新冠肺炎疫情爆發之後的第一場視訊高峰會，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在會議中除了談經濟，也針對香港國安法發表意見，警告中國如果執意推行，將會面臨「非常負面的後果」，但詳細到底是什麼樣的後果，她並未說明。

▲馮德萊恩警告中國，執意推行香港國安法可能會面臨不好的後果。（圖／路透，下同）

綜合外媒報導，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和馮德萊恩出席這場視訊高峰會，與中國國家主席習進平、中國國務院總理李克強進行對談。其實，在病毒大流行惡化中歐關係之前，歐盟已經被夾在中美關係之間，偏偏又無法疏遠任何一方，這次的高峰會被認為可以緩解雙方緊張的關係，因此受到國際高度關注。

然而，歐方代表屢次譴責北京當局沒有給出正確的新冠病毒訊息。經濟貿易方面，馮德萊恩稱中國是合作夥伴也是競爭對手，但自2019年以來，歐洲公司並未在中國獲得更多機會， 希望能在遵守規則的基礎上增加互惠機會，歐盟官員也期望可以看到汽車、生物科技以及微電子領域的進展。

▲部分香港人反對推行國安法，紛紛走上街頭抗議。

除了呼籲中國履行開放經濟的承諾，對於香港國安法的爭議，馮德萊恩也提出警告，假如北京當局執意執行，將會面臨「非常負面的」後果，畢竟人權等基本價值是無法談判的，「我們將對香港國安法的擔憂告訴中國，這麼做可能會危及香港的半自治地位，以及全球金融中心的作用」。

馮德萊恩強調，在香港的爭議問題上歐盟一直與G7成員保持聯繫，22日也向中國領導人習近平明確表達立場，「希望他們能重新考慮這件事。」