蘋果WWDC懶人包！手機能當車鑰匙　5大平台新功能一次看

記者張靖榕、邱倢芯／綜合外電報導

全球疫情持續，蘋果公司今年創下31年來，首度以線上虛擬方式舉辦「開發者大會」（WWDC），除了此次震撼的放棄英特爾（Intel）晶片，改採自家訂製處理晶片，也帶來iOS 14、iPadOS 14、macOS 10.16、watchOS 7，以及tvOS 14等作業系統。

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▲針對Mac產品，Apple也將自製晶片。（圖／取自YouTube／Apple）

以下是此次公布新系統的功能更新整理

▲iOS 14加入了Widget元素。（圖／取自YouTube／Apple）

iOS 14

「App Library」由於用戶下載的App越來越多，透過全新App Library功能，用戶可以更直覺排列自己專屬的桌面，也可以將鮮少使用的App隱藏。

「小工具widgets」新版widgets可以自由定義小工具尺欄大小，並有智慧疊放功能。

「浮動視窗」許多人在電腦上都會使用雙螢幕作業模式，iOS 14這次加入浮動視窗功能，讓用戶能夠在iPhone上多工畫面作業，影片能在浮動小視窗中繼續播放，也能隱藏在螢幕外但聲音持續播放。

「Siri 功能優化」Siri啟動畫面改為僅顯示在螢幕下方，傳統全螢幕的使用介面消失。

「新增翻譯app」，Siri支援翻譯功能，還能離線執行，支援語言多達11種，且提供雙向翻譯功能，大大提升即時便利性。用戶只要把螢幕擺橫，就能看見即時語音翻譯。

「CarPlay」，iPhone可以拿來當車鑰匙，配合NFC功能就能打開車門。這功能同時可以利用iMessage進行鑰匙分享。這項功能目前鎖定2021 BMW5系列，只要將手機放在車內充電版上即可啟動車輛。

「Finding New Places」地圖新增腳踏車模式，能夠標示出進行路線的坡度及海拔高度等，除美國外，中國北京、上海也在第一波支援名單中。此外，地圖也新增電動車規劃模式，能根據車輛當前電量，提供包含充電站的路線規劃，首波支援汽車廠牌為BMW及Ford。

「新增 AppClip」在支援AppClip的商家中，能夠使用掃碼進行下載，及搭配ApplePay 完成快速付款，或是租用公共單車等。

iPadOS 14

「Apple Pencil」功能提升，新增的Scribble功能，用戶不必放下筆，直接在任何文字框內進行手寫，系統會自動輸入，甚至能把任何手繪圖案，轉成電腦繪圖圖案。

新的側邊欄設計：iPad全新設計的側邊欄，讓用戶在照片、文件、記事本、日曆和Apple Music等程式中可以更快速地找到想要的內容，而不需跳出原有畫面。

▲macOS Big Sur。（圖／取自YouTube／Apple）

macOS 10.16

全新控制中心設計：螢幕右上角的功能列有大幅度改變，變得與iPhone控制中心有點類似，可以像設定手機桌面Widget的方式，自由挑選想要呈現的內容新增在通知中心裡。

加快Safari速度，蘋果官方宣稱比Googel的Chrome瀏覽速度快上50％。message訊息設計也與iOS功能看齊，像是提供訊息特效、搜尋等功能。.

tvOS14

Apple TV也能支援健身App了，並且擁有「浮動視窗」功能，讓使用者在運動同時，也能觀看節目。

watchOS 7

新增睡眠追蹤功能，錶面除了增加App特定功能，這次還可以分享用戶自行設計的錶面。而睡眠追蹤功能，可以透過監測為用戶進行分析；還有洗手提醒功能，不僅提醒洗手之外，還能判斷洗手動作是否正確。。

此次蘋果WWDC在使用上會更往直覺化體驗靠近，新增的App相對較少，但也有Sign in with Apple的更新、HomeKit 開源，以及個資保護，如第三方服務帳號可以升級為Apple ID，還有使用者的「定位服務」提供模糊定位，以及在手機工具列上提示，目前那些App正在取用手機的麥克風及相機。