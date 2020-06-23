世衛認證地塞米松可治重症患者　譚德塞籲提高產量：全球需求激增

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞22日表示，2019冠狀病毒疾病全球病例近900萬，近期研究顯示地塞米松可作為治療方法，全球需求激增，但強調僅應在嚴密的臨床監督下使用於重症患者。

▲地塞米松被認為可以有效治療重症患者。（圖／路透，下同）

世衛（WHO）22日在日內瓦舉行視訊記者會，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示21日通報逾18萬3000例新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，創單日新高，合計目前全球為880萬例，有46萬5000多人喪生。

但另據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站，目前全球確診已逾900萬大關，約900萬6700人。

譚德塞指出，看到有些成功抑制病毒傳播的國家重新開放後病例數目增加，因此敦促各國謹慎找出保護生活及安全的解決方案。

此外，他提到最近有研究發現地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS）可以挽救重症COVID-19患者，儘管數據仍是初步的，但這給了大家一個值得慶祝的理由。目前需求已經激增，接下來的挑戰是提高產量，向全球迅速及公正地分配。

但他強調，地塞米松僅應在嚴密臨床監督下用於重症患者，沒有證據表明這項藥物可用於輕症患者或作為預防措施，並且可能造成傷害。

▲譚德塞在視訊記者會上強調，臨床使用地塞米松應受到嚴密監督。

英國專家最近研究發現，便宜的類固醇地塞米松可以拯救感染COVID-19重症者的性命。

WHO說明，根據研究單位所分享的初步研究成果，地塞米松可降低使用呼吸器病人將近1/3死亡率，對於需要供氧的病人，也可降低1/5死亡率。地塞米松自60年代以來一直用於減輕許多疾病的發炎反應，目前在許多國家中處於無專利且價格可負擔的情況。

此外，隨著多國邊境陸續解封，WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）22日在記者會上表示，正與旅遊及航空業者合作，近期會公布相關指南，以協助業者安全開放，並減少機場及旅館內傳播COVID-19的風險。（編輯：張佑之）