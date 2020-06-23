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德微ESD保護元件最快第4季貢獻營收　董座張恩傑：今年營運審慎樂觀

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▲德微科技董事長張恩傑。（圖／記者姚惠茹攝）

▲德微科技董事長張恩傑。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

德微科技（3675）董事長張恩傑看好今年營運審慎樂觀，整體來說成長幅度不會比去年差，並透露新開的產品線ESD保護元件，最快今年第4季就可以貢獻營收，而德微更是特別成立事業群來發展，並可望在明年放量。

張恩傑表示，德微在2018年7月向上游晶片垂直整合取得亞昕科技60.11%股權，至今持有亞昕99.51%股權，將亞昕封裝業務納入德微體系，朝上游晶片廠進行發展，亞昕則轉型承作晶片業務，並在2019年轉虧為盈，產能逐步提升，晶片產能從每個月3千片，一路增加至目前2萬片的規模。

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張恩傑指出，讓亞昕晶片廠稼動率從德微入股前約15%拉升到目前的80%，德微團隊進駐亞昕至今繳出轉虧為盈的成績單，並在2020~2021年，目標提升亞昕晶圓廠的產能利用率與稼動率至95%以上，為集團整合綜效帶來一加一大於二的綜效。

張恩傑說明，德微第1季已完成向上垂直整合策略，無論是產能利用率與工廠稼動率皆有顯著的提升，進而帶動整體合併後之營運綜效，為集團挹注每月GPP晶片量改向亞昕採購，以及衝刺車用市場，再加上5G世代來臨，物聯網等裝置數量對二極體的需求升溫，帶動相關供應鏈訂單成長。

展望今年營運，張恩傑表示，疫情趨緩有助於需求面的提升，像是被延遲的5G、車用電子與AI智能需求，將會帶動週邊應用對二極體的需要，因此對於今年營運保持審慎樂觀的看法，整體來說成長幅度不會比去年差，並透露新開的產品線ESD保護元件，最快今年第4季就可以貢獻營收。

此外，張恩傑提到，今年初新冠肺炎疫情爆發時，攪亂電子產業原有的產業秩序，各國無不紛紛籠罩在新冠肺炎的陰霾中，尤其歐美國家疫情蔓延越發嚴重，面對重要科技大廠陸續示警，全球企業營運展望，面臨嚴峻考驗與市場不確定性增加。

張恩傑強調，市場上各種言論甚囂而上，而德微想的是員工為企業最重要的資產，要給員工最好的保護，所以在疫情期間，公司努力執行保護員工健康的計畫，而不是像外部企業一樣急著在砍人或放無薪假，所以德微從3月就開始進行超前部署進行防疫措施。

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