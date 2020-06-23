劉揚偉掌舵鴻海屆滿週年　首度主持股東會交出成績單受矚

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）今（23）日將在土城總部召開股東常會，由董事長劉揚偉首次主持大會，而這也是劉揚偉掌舵鴻海屆滿週年交出成績單的日子，從鴻海Foxconn 3.0的轉型升級計畫，全力聚焦「3+3」產業發展，再到帶領集團走過對抗新冠肺炎的過程，這張成績單受到小股東矚目。

鴻海創辦人郭台銘去年股東會交棒董事長職務，如今劉揚偉掌舵鴻海集團屆滿週年，鴻海正由內而外的持續改變，從公司治理強調內外溝通的一致，為員工的身心健康發展改造土城總部的健身中心，再為投資人召開每半年一次的法說會，真正做到當初承諾的透明管理。

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劉揚偉積極帶領鴻海啟動Foxconn 3.0的轉型升級計畫，全力聚焦「3+3」產業發展，陸續宣布與歐洲汽車大廠飛雅特簽定MOU，並與裕隆旗下華創合資進軍電動車市場，還有攜手工業電腦廠凌華布局機器人市場，加速布局電動車、數位醫療及機器人三大產業。

劉揚偉面臨新冠肺炎疫情的衝擊，超前部署的在台灣成立「防疫指揮中心」，並設立美洲、歐洲、亞太與中國大陸四大區域的防疫體系，更親自坐鎮召開每日防疫連線會報，就在防疫視同作戰的情況之下，提前在3月中旬完成中國大陸各廠區的全面復工，並因應產能作好調度安排。

鴻海股東會每年都有不少小股東參與，今年由劉揚偉首次主持大會，這張掌舵鴻海屆滿週年的成績單更是受到小股東矚目，同時市場高度關注股東會中釋出今年下半年市況、營運展望及Foxconn 3.0轉型升級計畫的進程。

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