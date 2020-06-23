　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

劉揚偉掌舵鴻海屆滿週年　首度主持股東會交出成績單受矚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左起為鴻海副董事長李傑、創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）今（23）日將在土城總部召開股東常會，由董事長劉揚偉首次主持大會，而這也是劉揚偉掌舵鴻海屆滿週年交出成績單的日子，從鴻海Foxconn 3.0的轉型升級計畫，全力聚焦「3+3」產業發展，再到帶領集團走過對抗新冠肺炎的過程，這張成績單受到小股東矚目。

鴻海創辦人郭台銘去年股東會交棒董事長職務，如今劉揚偉掌舵鴻海集團屆滿週年，鴻海正由內而外的持續改變，從公司治理強調內外溝通的一致，為員工的身心健康發展改造土城總部的健身中心，再為投資人召開每半年一次的法說會，真正做到當初承諾的透明管理。

請繼續往下閱讀...

劉揚偉積極帶領鴻海啟動Foxconn 3.0的轉型升級計畫，全力聚焦「3+3」產業發展，陸續宣布與歐洲汽車大廠飛雅特簽定MOU，並與裕隆旗下華創合資進軍電動車市場，還有攜手工業電腦廠凌華布局機器人市場，加速布局電動車、數位醫療及機器人三大產業。

劉揚偉面臨新冠肺炎疫情的衝擊，超前部署的在台灣成立「防疫指揮中心」，並設立美洲、歐洲、亞太與中國大陸四大區域的防疫體系，更親自坐鎮召開每日防疫連線會報，就在防疫視同作戰的情況之下，提前在3月中旬完成中國大陸各廠區的全面復工，並因應產能作好調度安排。

鴻海股東會每年都有不少小股東參與，今年由劉揚偉首次主持大會，這張掌舵鴻海屆滿週年的成績單更是受到小股東矚目，同時市場高度關注股東會中釋出今年下半年市況、營運展望及Foxconn 3.0轉型升級計畫的進程。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
首扛女主角「一出現收視就跌」！女星爆遭刪戲　電視台都傻眼
指揮交通遭「磚頭狂毆」噴血倒地！桃園「義交」遭開罰…原因曝光
蘋果WWDC懶人包！手機能當車鑰匙　5大平台新功能一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

劉揚偉掌舵鴻海屆滿週年　首度主持股東會交出成績單受矚

重新定義「順暢乘坐體驗」！Arm Mali GPU虛擬化功能猶如智慧手機

「3000元三倍券」超商預購來了！首波開放只有7天　時間表出爐

是文創產業還是博奕產業？稱霸一方的寬宏藝術

快訊／威力彩9.2億開獎！連槓37期今年最高　中了每天自然醒

公股銀振興三倍券「防跳車」　彰銀、兆豐銀台灣Pay加碼早鳥優惠300元

台船人事成本高昂須改革　三位獨董聯名力挺董總改革

「高附加價值產業」領航台股　謝金河點名第2座護國神山股票可能是它！

三倍券ATM領回饋金手續費只要1元　經濟部讓利衝數位用戶

影／端午連假前台股11,500點上下盤整　股票究竟該買？該賣？

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

激萌鼠窩成一坨「軟綿咖啡奶泡」裝進杯中大眼探頭網全融化

劉揚偉掌舵鴻海屆滿週年　首度主持股東會交出成績單受矚

重新定義「順暢乘坐體驗」！Arm Mali GPU虛擬化功能猶如智慧手機

「3000元三倍券」超商預購來了！首波開放只有7天　時間表出爐

是文創產業還是博奕產業？稱霸一方的寬宏藝術

快訊／威力彩9.2億開獎！連槓37期今年最高　中了每天自然醒

公股銀振興三倍券「防跳車」　彰銀、兆豐銀台灣Pay加碼早鳥優惠300元

台船人事成本高昂須改革　三位獨董聯名力挺董總改革

「高附加價值產業」領航台股　謝金河點名第2座護國神山股票可能是它！

三倍券ATM領回饋金手續費只要1元　經濟部讓利衝數位用戶

影／端午連假前台股11,500點上下盤整　股票究竟該買？該賣？

名檢「吳宗憲」縱放殺人犯！獨子遭19惡煞打死絕後　急跳槽當官逼人和解

小王偷吃想抽身！人妻甩淫照怒告「被性侵96次」　畫面一細節她GG了

劉揚偉掌舵鴻海屆滿週年　首度主持股東會交出成績單受矚

盤點3大逆齡男神！港版F4年過40還有「超狂嫩臉」　林志穎當3寶爸根本沒變

李婉鈺強勢回歸「民進黨無法拒絕」　緋聞醜聞不斷！她自曝內幕

坤達「老婆視角帥照」網全誇！柯佳嬿一看不悅：搞什麼　原因女粉超有共鳴

誘8少女捷運站公園運動服外拍　高雄男「OO偷入鏡」裸照逼嘿咻：妳放學後

超美星巴克「奶油玫瑰」旅行箱　超迷你尺寸被瘋搶一波

炎夏「該邊」爆癢？　有這5習慣最容易中標

那斯達克再破萬點「刷新歷史紀錄」　美股三大指數齊揚

全裸秀龍紋身！23歲正妹刺青師 「圓Q美尻」藏不住...IG讚數爆炸狂洗

財經熱門新聞

振興三倍券超商預購　首波只開放7天

即／威力彩9.2億開獎　連槓37期今年最高

富邦人壽獲全球百大保險品牌殊榮

「高附加價值產業」領航台股　謝金河點名第2座護國神山股票是它！

Arm Mali GPU虛擬化功能猶如智慧手機

低利率時代！靠1招滾出養老金

振興三倍券　彰銀、兆豐銀早鳥高回饋

第一金、玉山金存不停　達人：現在才開始有危險

威力彩頭獎9.2億元　第1區24號最夯

三倍券等同現金　花費時領發票

iPhone12　蘋果還有2項商品今年登場

三倍券ATM領回饋金手續費只要1元　經濟部讓利衝數位用戶

紙本三倍券首波預購時間出爐！經濟部：官網、超商機台同步開放

台船人事成本高昂須改革　三位獨董聯名力挺董總改革

更多熱門

相關新聞

智伸科營收獲利「雙創新高」！每股配息2.5元

智伸科營收獲利「雙創新高」！每股配息2.5元

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）22日舉行股東會，會中承認2019年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利2.5元，期將經營成果與全體股東分享。

台新金總座林維俊：彰銀新當選常務董事「非專業自然人」違法

台新金總座林維俊：彰銀新當選常務董事「非專業自然人」違法

氣立股東會通過「配發現金股利1.2元」

氣立股東會通過「配發現金股利1.2元」

群創啟動經營三大動能　洪進揚：面板整體需求估第3季起向上

群創啟動經營三大動能　洪進揚：面板整體需求估第3季起向上

佳世達股東會通過配發股利0.75元　陳其宏：今年力拚維持正成長

佳世達股東會通過配發股利0.75元　陳其宏：今年力拚維持正成長

關鍵字：

鴻海股東會劉揚偉

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

氣功大師教節食治病　他練54天斃命

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」

前主播蘇逸洪「長皮蛇半臉全毀」險失明　離職2年曝近況

剛拜完迪化街月老…他出來驚見「珍珠芭樂正妹」

玉林狗肉節開跑　肉販不戴口罩

即／台南關廟民宅惡火　一家六口4死2傷

屁孩揪鬼屋探險！爬樓梯「多一個人」

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

更多

最夯影音

更多
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面