泰國擬先讓「7類外國人入境」　緩步重新開放邊境…首先瞄準中日韓

▲泰國曼谷機場。（圖／路透）



文／中央社記者呂欣憓曼谷22日專電

泰國將緩步開放邊界，讓7類外國旅客可以入境，並分為需要隔離和不需 要隔離兩大類，不過何時上路及相關執行細節仍有待泰國政府進一步討論。

泰國從3月26日起進入緊急狀態後，禁止一般外國 旅客入境泰國，只有外交官或是國際運輸業者能進入泰 國，泰國今天連續第28天沒有2019冠狀病毒疾病（ COVID-19，新冠肺炎）本土疫情，準備緩步開放邊境。

泰國疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）今天表示，政府預計讓7類外國旅客可 以入境泰國。

泰國政府將這7類外國旅客又分為兩大類，第一大 類的旅客入境後必須先隔離14天，包括在泰國有生意的 商人和投資者，已經向泰國政府申請的約有700多人； 具有特殊專長的技術人員和專家，約有2萬2000人；和 泰國人結婚或是具有永久居留權的外國人約2000人；要 到泰國進行醫療行為約3萬人。

第2大類的旅客入境後不需要隔離，包括入境泰國 進行短期商務交流或是參加商務會議的商人；泰國政府 邀請來參加特定典禮或是會議的客人；在安全旅行圈（ Travel Bubble）計畫下的一般遊客。

塔維辛表示，安全旅行圈目前瞄準的是來自中國、 韓國和日本的旅客，因為這些國家的疫情控制得當。

不過塔維辛今天並未提到何時開始執行，疫情指揮 中心將會在26日的會議進一步討論相關細節。

泰國今天宣布新增3起確診病例，皆為境外移入，累積達到3151例，其中死亡58人、康復出院3022人、住 院治療71人。

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