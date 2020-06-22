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金與正炸掉韓聯辦「金正恩持續神隱」　名嘴爆詭異點：那個金正恩還在嗎？

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▲▼金正恩妹妹金與正。（圖／達志影像）

▲金與正日前下令炸掉韓聯辦，但是金正恩還是沒有露面，讓人感到相當詭異。（圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

北韓領導人金正恩在4月就傳出病危的消息，直到勞動節當天才公開露面，但是從此之後又再度神隱，即使勞動黨第一副部長金與正下令炸掉開城工業區韓聯辦，金正恩還是沒有公開露面，讓各界懷疑金正恩是否還在人世間。

財經名嘴姚惠珍在新聞節目《關鍵時刻》指出，6月15日是板門店宣言第20周年，也就是象徵兩韓關係邁向友善的重要日子，每年在這一天都會進行相關的交流活動，但是這個情況在今年竟完全不一樣，而且詭異的是金正恩在上一次露面之後又20幾天沒有出現，。

姚惠珍接著指出，比較詭異的事情是，之後再出現的就是金與正在哪邊不斷的嗆聲，放任脫北者釋放宣傳單攻擊北韓領導人，並且正是要把「對南關係」改成「對敵關係」。

▲▼北韓,金正恩,順川,磷肥料工廠（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩在勞動節公開露面後，又神隱至今（圖／翻攝自朝中社）

姚惠珍分析，「對南關係」已經維持了20年，怎麼會是一個妹妹金與正來宣布改成「對敵關係」，這個等於是斷交的意思，之後包括動員北韓軍方、大學生站出來宣示保衛領導中心的畫面，全都是附和金與正的語氣。

姚惠珍直言，金與正這根本不是垂簾聽政，而是直接掌握軍權、掌握整個國家大權，那這個情況之下「那金正恩還在嗎？這個金正恩是原本的金正恩嗎？」現在種種舉動更加深讓人懷疑，「金正恩到底在哪裡？」

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