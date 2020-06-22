「3000元三倍券」超商預購來了！首波開放只有7天　時間表出爐

記者柯沛辰／綜合報導

振興三倍券開放第一波預購、綁定，分為紙本券、信用卡、電子票證及行動支付等4種領取方式。若選擇紙本，7月1日至7日可在官網或超商服務機台預訂，同月15日再帶健保卡或身分證明文件領取。至於其他3種方式，7月1日起開放綁定，同月15日開始消費滿3000元後，即可收到回饋。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院）

如果選擇「紙本券」，有兩種方式：

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一、預購、超商領取

7月1日至7月7日期間，在三倍券官網線上繳費，指定領取超商；或到超商服務機台印繳費單繳費。待7月15日，再攜健保卡、身分證（或居留證）到指定超商領取。

二、直接領取

如果趕不上上述時間，或不想預購。7月15日至12月31日期間，可以攜帶健保卡或身分證明文件到全國各地郵局，現場領取三倍券。（各地郵局存貨，可上官網查詢）

▲三倍券（紙本）預購、領取時間表。（圖／三倍券官網）

如果選擇「數位三倍券」，優點是有業者加碼回饋，有信用卡、電子票證及行動支付3種方式，統一7月1日開放正式綁定，待7月15日開始消費滿3000元，就會有回饋。

經濟部中企處表示，目前數位三倍券合作業者已達49家，為鼓勵民眾選用數位三倍券，業者推出多項加碼優惠，包括新戶首刷禮、滿額回饋、加碼回饋、合作店家優惠及抽獎等，優惠合計最高達2,000元以上。

如果有領取資格或相關問題，詳情可上振興三倍券官方網站https://3000.gov.tw/查詢。

▲振興三倍券4種領取方式懶人包。（圖／三倍券官網）