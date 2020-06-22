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公股銀振興三倍券「防跳車」　彰銀、兆豐銀台灣Pay加碼早鳥優惠300元

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▲▼兆豐銀,振興三倍券,台灣Pay,信用卡回饋。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐銀、彰銀針對早鳥加碼為300元，加計原本的回饋金、首刷禮，最高回饋金可達700元。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券即將開放預購！彰銀與兆豐銀為響應數位振興三倍券政策，加碼早鳥現金回饋優惠為300元，所以利用台灣Pay綁定兆豐銀或彰銀的卡片，除了原本的滿額禮300元、首刷禮100元、加上早鳥300元，現金回饋高達700元，希望可以綁住消費者、民眾的心。

彰銀台灣Pay早鳥加碼　總回饋金額最高達1300元

請繼續往下閱讀...

彰銀今（22）日發布使用台灣Pay與信用卡綁定振興三倍券回饋，彰銀表示，使用台灣Pay的彰銀金融卡或者信用卡，如果刷滿3000元回饋300元；新戶首刷禮100元，此外還有早鳥加碼300元，合計回饋金就高達700元，如果加上台灣Pay店家回饋20%等折扣，等於總回饋金額高達1,300元；此外還可以抽百萬名車、現金與名牌家電等。

對於彰銀的實體信用卡，彰銀也推出實際的優惠，限量加碼刷卡金200元，新戶首刷禮500元，此外彰銀也看準民眾隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，準備國旅消費，所以彰銀針對旅遊也再加碼分期三、六期零利率，以及My樂現金回饋卡旅遊最高600元回饋，合計信用卡加碼回饋最高也達到1,300元。

兆豐銀免跳車優惠　前3萬4千名都有早鳥回饋金

面對其他銀行的競爭，兆豐銀持續加碼「免跳車」優惠，只要選定兆豐銀就不用再尋找其他銀行或者支付工具的優惠了。兆豐銀行宣布，加碼「台灣Pay」振興券回饋方案，只要選擇「台灣Pay」，無論綁兆豐信用卡或兆豐金融卡，最高將可獲得3,300元回饋，除了原先公布的滿額禮300元、新戶禮100元、指定特店20%回饋最高600元及百萬汽車大抽獎外。

兆豐銀行特地祭出「早鳥加碼」方案，前1萬名消費滿額者將可多拿300元回饋金、第10,001名至第20,000名則可享加碼200元回饋金、第20,001名至第34,000名則可獲得100元加碼回饋金。兆豐銀表示，加上政府回饋的2,000元，兆豐「台灣Pay」用戶相當於最高可抱回3,300元回饋金，相當划算。

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