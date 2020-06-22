台船人事成本高昂須改革　三位獨董聯名力挺董總改革

▲蔡英文總統日前主持台船公司高雄廠「潛艦國造廠區動土典禮」，圖左為台船公司董事長鄭文隆。（圖／台船提供）

記者林淑慧／台北報導

台船勞資爭議愈演愈烈，工會日前要求董事長鄭文隆為虧損負責下台，台船三位獨立董事劉德明、林輝政、陳志揚今（22）日聯名發佈書面聲明表示，台船人事成本高昂，要求董、總為公司虧損下台並不公平，將力挺台船董事長進行改革。

台船工會日前帶領基隆與高雄廠員工靜坐抗議，指出台船連年虧損，端午節獎金跟著縮水，要求董事長鄭文隆與總經理曾國正應為此下台負責。

請繼續往下閱讀...

台船獨立董事劉德明、林輝政、陳志揚今天聯名發佈聲明表示，工會要求董事長、總經理下台，等於對經營團隊提出不信任案，獨立董事不認同工會訴求，將支持鄭文隆照顧員工權益、減少發放端午獎金與基隆廠改革。

依據聲明，三位獨董認為，全球造船產業景氣嚴峻，台船過去五年兩度虧損超過資本額一半，近二年每季營業毛利均為負值，最大原因就是台船人事成本高昂。因此，工會要董事長、總經理為虧損下台並不公平。

另外，三位獨董表示，日前已在董事會提出台船改造方案，鄭文隆積極回應改革方案。其中，基隆廠因業務萎縮，工作人員必須南移或資遣，恐造成工會加大對立，將支持鄭文隆改革的作為。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招