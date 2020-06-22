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重新定義「順暢乘坐體驗」！Arm Mali GPU虛擬化功能猶如智慧手機

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▲Arm Mali GPU驅動並重新定義「順暢的乘坐體驗」。（圖／Arm提供）

▲Arm Mali GPU驅動並重新定義「順暢的乘坐體驗」。（圖／Arm提供）

財經中心／台北報導

根據車廠消息，消費者在車內享受類似智慧手機體驗的需求越來越高。有鑑於此，Arm Mali驅動程式開發套件（DDK）推出更新版本，支援數位駕駛艙使用場景的關鍵需求；此外，奧迪汽車與Mali IP合作夥伴之一的Samsung將於2022年式車款中採用。

從照後鏡的替代科技、到抬頭顯示器，為消費者帶來不同創新，並驅動更多車內顯示螢幕的需求，隨著車載顯示器需求的提升，在這些顯示器上運行更先進的應用的機會也同步增加。Arm為了協助龐大生態系中為數眾多的開發人員可以應對這些需求，發表全新版本的Arm Mali驅動程式開發套件（DDK），以便與Mali GPU一起支援數位駕駛艙使用場景的關鍵需求。

請繼續往下閱讀...

Arm為各個顯示螢幕帶來無縫的、順暢的圖像處理的經驗，代表Mali GPU與Mali DDK解決方案是為驅動次世代車輛關鍵車載能力而打造。

最新案例是奧迪汽車利用單一一顆Arm架構的Samsung Exynos v9單晶片系統（SoC），在儀表板上達成數個多圖像的應用，而這顆SoC由多個工作負載下共享，由8顆強大的Cortex-A76 CPU及數顆Mali-G76 GPU驅動。

Arm讓現有的Mali DDK具有全新的虛擬化能力。這讓在不同的虛擬機器中運行的多個圖像密集應用，程式軟體之間彼此得以分享GPU資源。此外，Arm也相信在IP與開發工具裡從頭開始內建安全性的重要，這一點，在A虛擬機器不能存取B虛擬機器資訊的Mali DDK虛擬化能力中相當明顯。

Mali DDK虛擬化的設計用意是要讓應用端完全看不到它，因此開發人員不必為了提供支援而修改他們的應用，因為一切都在驅動程式與系統軟體內發生。

由軟體控制的虛擬化GPU。GPU電路如同守門者，確保每個虛擬化機器都能直接且獨立的取用GPU的資源。

全新的車載圖像處理的關鍵是賦能駕駛艙領域控制器。領域控制器讓數個電子控制單元（ECU）可以整合在一個單一的電子控制單元（ECU）中通常就是在單一系統單晶片（SoC）上。之前，單一的 ECU 可以執行單一功能，例如顯示駕駛時速與警告號誌的數位儀表；現在的駕駛艙領域控制器則能夠從單一SoC彈性地把資源分配給多個工作負載，以便執行多項功能。

例如，使用Mali DDK的單一SoC可以把運算資源分配給儀表、IVI與導航系統，而非每項應用都用到整顆SoC或ECU。

Mali DDK支援Linux與安卓系統，而虛擬化功能可以在多種作業系統與虛擬機器（hypervisors）上使用，以確保順暢的用戶體驗，例如虛擬化系統中快速的觸控螢幕回應。另外，Arm對車載應用中Mali GPU與Mali DDK的支援，也會根據市場需求量身特製，以便在車輛的生命週期內協助軟體的維護。

為了跟上消費者的期待，汽車產業目前正以歷來最快的速度推出各種創新，而這也是為何 Arm的汽車生態系在此時顯得更為重要。Arm 的生態系之所以成為全球領先的運算生態系，在於引領消費者對各項新應用的期待，包括像是在車內享受沉浸式體驗所代表的新商機。

 
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