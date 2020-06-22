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「高附加價值產業」領航台股　謝金河點名第2座護國神山股票可能是它！

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（22）天在臉書發文，回顧了台股這30年來的變化，從當年的資產股狂飆，到如今的高附加價值產業領航，還點出聯發科今天市值站上9千億元，下一個目標可能挑戰1兆元，若能打敗鴻海，台灣兩座護國神山的角色便確立！

以下是謝金河臉書全文：

請繼續往下閱讀...

每一個30年都會有一變貌，30年前，台灣錢淹腳目的時代，台灣股市有8家超過千元的公司，包括國泰人壽的1975元，台北企銀1180元，中華開發1075元，彰化銀行1050元，一銀1110元，華南銀行1120元，還有華園飯店1075元，台灣火柴1420元。後來台股吹破泡沫，像台火跌至2元，從1420元跌至2元，這是大家難以想像的大時代。

經過30年，台股又出現千元高價股，除了大立光之外，這幾個月，矽力，信驊，祥碩，譜瑞紛紛晉升為千元企業，新掛牌的昇佳到990元，距千元也只剩幾步。換句話說，台灣至少已經有5家千元大戶，後面還有好幾家會上來。

台灣經過30年調整，過去資金出走，人人唱衰台灣，現在企業回台投資金額已上兆，境外資金滙回也逾千億元，新台幣升值代表資金回流的景況，但這回台灣的資本市場出現質變與量變，30年前，台灣靠著資金炒作土地資產，資產股狂飆，這回是高附加價值產業領航，矽力，信驊，譜瑞，這些公司的老闆大多數人都沒有聽過，也不認識。像是這兩天接受專訪的信驊董事長林鴻明，大家會以為是宏國集團的那個林鴻明。

這些千元級的公司，都是輕資產，以人為本的IC設計公司，而且這些公司毛利率都從40%起跳，信驊的伺服器管理IC，毛利率超過60%，這是台灣邁向高附加價值的里程碑。最近報導台灣投入研發的費用占GDP比重3.36%，高居全球第三，這是一個值得肯定的數字。

這次台股再度朝12682挺進，資金往高附加價值產業移動，這是一個好現象。今天聯發科技市值站上9000億元，下一個目標可能挑戰一兆元，聯發科若能打敗鴻海，台灣兩座護國神山的角色便確立！

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