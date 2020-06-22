彰銀工會明開記者會　要求台新金「要賣趕緊賣！嘜擱亂啊！」

▲彰銀工會明日將召開記者會，要求台新金放手彰銀。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀股東會上週五（19日）改選董事，但是選完才是紛爭的開始，彰銀工會早在改選後對於台新金所派出的獨立董事及台新金的策略有所質疑。彰銀工會今（22）日表示，全金聯與彰銀工會將明（23）日將召開記者會並將提出主張，台新金並無當選法人董事，要求台新金應依改選結果盡快放手彰銀。

彰銀上周五董事改選，公股銀拿下五席一般董事、台新金則是拿下一席一般董事（自然人）以及三席獨立董事，等於獨立董事掌握在台新金手上，而改選後的首次董事會就出現爭議，台新金質疑常董的資格必須是自然人而非法人董事，使得常務董事、董事長差一點難產。

請繼續往下閱讀...

彰銀工會對於台新金與「傾向」台新金的獨立董事表達三點看法，一，獨立董事應該具獨立性，應為全體股東利益發聲，並非傾向台新金。

二，台新金委託徵求人元富證，未支持台新金本身所提的法人代表，疑似有違背台新股東及受徵求人的雙背信之虞，對外資股東的支持無法交代。

三，台新金「並未對彰銀放手」反而不斷內耗彰銀的人力、物力等資源，其言行嚴重缺乏金融業應具備的誠信。

彰銀工會認為，台新金這次董事選舉實際上並沒有要「放手彰銀」的意思，所以明日要以「台新金要賣緊賣！嘜擱亂啊！」 為主題召開記者會。