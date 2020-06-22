力挺國際電競賽事！　中國信託贊助「英雄聯盟」PCS聯賽

▲ 中國信託銀行贊助「英雄聯盟」PCS聯賽，夏季聯賽於前（20）日開打，吸引各國電競手與電競迷的關注。（圖／中國信託銀行提供）

記者李錦奇／台北報導

2020年「英雄聯盟」PCS太平洋系列錦標賽聯賽（簡稱「PCS 聯賽」）春季聯賽136場線上賽事，在東南亞地區吸引逾280萬不重複觀看人數，台灣也有兩個戰隊（Machi Esports、ahq eSports Club）順利挺進四強賽。為了力挺電競產業，加深與年輕族群的互動連結，中國信託銀行也於今年6月PCS 聯賽夏季聯賽起，成為「英雄聯盟」PCS 聯賽的臺灣金融業獨家贊助機構。

中國信託銀行總經理陳佳文表示，全球遊戲市場成長快速，玩家以追求便利及效率的年輕族群為主，中國信託銀行了解新世代需求，近年推出廣受年輕族群喜愛的LINE Pay信用卡，持續優化網路服務展現創新能量。更期待透過贊助大型賽事，中國信託銀行將持續深化東南亞市場經營，成為亞洲具影響力的金融領導品牌。

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「英雄聯盟」為美國電競遊戲商Riot Games所開發，Riot Games東南亞區電競主管Chris Tran指出「中國信託銀行致力提供客戶創新服務，與PCS聯賽的核心價值相呼應。我們很榮幸與中國信託銀行開啟長期合作，雙方將攜手推動區域性電競賽事並觸及更廣大的電競愛好者，為電競選手及電競迷提供更優質的體驗。」

▲中國信託銀行贊助「英雄聯盟」PCS聯賽，夏季聯賽將在臺灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國陸續舉辦142場線上賽事。（圖／中國信託銀行提供）

今年全新推出的PCS聯賽備受電競迷關注，夏季聯賽前（20）日開打，10支參賽隊伍包含來自臺灣的ahq eSports Club、Alpha Esports及臺北J戰隊等知名戰隊，將在臺灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國陸續舉辦142場線上賽事。

中國信託銀行同步於中信卡優惠Facebook粉絲團及英雄聯盟PCS賽事Facebook粉絲團舉辦留言「最喜愛的英雄」就抽電競周邊商品之活動，歡迎民眾參與，為臺灣電競選手加油。

中國信託銀行提供「英雄聯盟」PCS聯賽為期兩年半的長期贊助，將推動東南亞地區電競產業發展，加深與東南亞市場年輕族群的連結，強化中國信託品牌的區域影響力。同為中信金旗下的台灣人壽保險公司，亦積極投入提升電競環境，2022年即將完工的南港C3地上權開發案，以國際標準打造可容納5,000人的臺灣最佳電競場館，提供玩家及粉絲全新的賽事體驗，共同為扶植臺灣電競產業發展出一份力。