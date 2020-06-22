永豐銀3分行ATM升級　螢幕長大為19吋　提升使用舒適感

▲永豐銀ATM螢幕長大，使用起來更舒適方便。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀今（22）日表示，全台自動化櫃員機（ATM）首度破12兆元，交易次數達到9.5億次，雙創歷史新高，永豐銀表示，為了提供客戶更優質的自動化服務體驗，今年下半年將逐步更新建置ATM升級計畫，配置19吋大型多點觸控螢幕的ATM，首波以三大分行，包含城中、成大與彰化分行的ATM為優先。

永豐銀表示，根據統計，今年前三月的ATM的交易金額、使用次數仍持續增長，年增率個成長11.15%以及6%。依此來看，隨著民眾即使面對數位化的時代、減少上傳統分行的潮流與面對新冠肺炎（COVID-19）疫情之際，民眾對ATM的依賴程度有增無減。

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過去ATM的銀幕只有15吋，對於視力較差、行動較不便的民眾相當「不友善」，也易造成民眾使用時缺乏舒適感。永豐銀表示，下半年將啟動ATM升級計畫，逐步更新建置配備19吋的大螢幕，較現在的螢幕大27%，更同步優化使用者介面，讓民眾在使用ATM時眼睛及觸碰螢幕之感更為舒適。

首波鎖定北、中、南各一家分行的ATM升級，包含城中、成大與彰化銀行各一台ATM先升級；未來在ATM升級方面永豐銀也會導入生物辨識等新科技，不過永豐銀強調，這必須要檢視銀行下各ATM的位置、機型的老舊程度等，是一個比較長遠的計畫。永豐銀表示，城中、成大與彰化分行正好在北中南地區，觀察民眾使用新ATM的習慣、回饋程度和滿意度，再考慮是否繼續普及。

為了鼓勵民眾使用ATM與自動化的服務，永豐銀也鼓勵民眾使用自動化設備，包含DAWHO數位帳戶、高資產與MMA+投資理財客戶，每月享跨行交易最高減免16次手續費。