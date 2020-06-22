韓國爆發第二波疫情　24hrs新增17例...對策本部證實：比想像中來得早

▲首爾梨泰院5月初爆發夜店大批群聚感染。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

繼北京之後，韓國中央防疫對策本部（KCDC）22日指出，截至22日零時，韓國過去24小時內新增了17起新冠肺炎確診病例，其中11人為本土病例，6例為境外移入病例，境內正處於新冠肺炎第二波疫情當中，建議國民避免不必要的外出活動，如果遇到特殊情況，在無法與他人保持2公尺的社交距離時，也應該配戴口罩。

韓國在過去24小時內新增的17起病例，雖然為近1個月來的最小增幅，不過，中央防疫對策本部解釋，雖然較上周六的67例和上周日的48例相比，單日新增病例是呈現下滑的趨勢，但這是因為周末的檢疫量減少所導致，韓國目前已將處於第二波新冠肺炎的疫情當中。

▲專家分析人群聚集會是讓首爾確診病例激增的關鍵。（圖／達志影像）

根據《韓國先驅報》報導，中央防疫對策本部本部長鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）表示，原本預計第二波疫情會在秋、冬爆發，卻比計畫中的還要早，目前只能盡力依現有的能力下，在疫苗開發完成之前將損害降至最低，呼籲國民保持適當的社交距離，否則首爾及周遭地區將再次迎來新一波的新冠病毒巨浪。

韓國中央防疫對策本部的報告顯示，新增的11例病例當中，首爾有7例、忠清道2例、全羅北道和大邱各有1例，累計有12,3438例新冠肺炎確診病例。韓國衛生部長強調，近期境外移入的病例激增，從15日至21日之間新增與海外旅行的病例幾乎翻了一倍，疾控當局會加強邊境檢疫作業。

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