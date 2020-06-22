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桃園航空城土地改良物協議價購展開　鄭文燦：先建後遷保障居民權益

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▲桃園航空城土地改良物協議價購展開。（圖／市府提供）

▲桃園航空城重大建設案，採先建後遷保障居民權益。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣史上最大的土地徵收案展開了！桃園市政府宣布，即日起至8月上旬將舉辦158場次、桃園航空城土地改良物協議價購會議，預定於2022年9月交付安置街廓土地，予市民朋友自行興建房屋數量約計2,300戶；另外，市府欲興建的3處安置住宅已發包完成，未來可提供約1,200戶供居民租用或購置，2024年2月底前完成全數居民安置及搬遷。

市長鄭文燦22日於市府說明，針對優先搬遷區內的居民，考量其需先行至區外租屋以及衍生二次搬遷需求，市府提供國內最優惠的補償方案，包括建築改良物補償費、自行拆遷獎勵金、人口遷移費、協議價購獎勵金、協議價購自拆獎勵金、優先搬遷獎勵金、房租補助費及搬遷補助費。▲桃園航空城土地改良物協議價購展開。（圖／市府提供）

若以查估補償費500萬的合法房子為例，除了加發50%自拆獎勵金、7.5%協議價購獎勵金外，更加發25%優先搬遷獎勵金及固定80萬的租金補貼，再依戶籍人口數加發約12至28萬的獎勵金，總補償可超過1,000萬，可謂歷來最優厚的補償金方案，大幅度保障居民的權益，落實居住正義。▲桃園航空城土地改良物協議價購展開。（圖／市府提供）

此外，市府完成附近地區的優先區安置後，也會提供蘆竹1號、蘆竹2號社會住宅及包租代管資源，支援民航局協助機場園區內居民的安置，因此期盼民航局盡速確定安置住宅計畫，若需市府協助發包，市府也會盡量協助。

桃園航空城重大建設是台灣史上最大的土地徵收案，徵收面積近2,600公頃，隨著內政部於今年6月19日發函核定准予徵收後，將進入實質開發階段，預期民航局將能於2025年完成桃園國際機場第三跑道用地的興建作業。

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