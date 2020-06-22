翔宇股東會通過配發股利4.3元　正式更名「麗彤生醫」亮相

▲翔宇股東會通過更名為「麗彤生醫」。（圖／翔宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇（6539）今（22）日召開股東常會，由董事長張麗綺主持，會中承認營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2019年盈餘分配案， 決議配發每股4.3元股利，包含現金股利2元及股票股利2.3元，配發率高達127%。

張麗綺表示，今年股東會同步進行公司更名及全面改選董事，由於目前公司致力DV保健食品及保養品的市場版圖持續擴大，營運主軸已轉變強調業務行銷勝於新藥研發，為使公司名稱能更符合目前公司形象及加深內部員工的認知，決議將公司名稱正式變更為「麗彤生醫科技股份有限公司」， 其主要代表意思為用美麗健康為生命劃出絢麗的紅彤。

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張麗綺指出，依公司章程規定，票選出董事七席，含獨立董事三席，當選的董事包括張麗綺、英屬 維京群島商GOLDFIX投資有限公司代表人張家綺、紘綺國際投資股份有限公司陳銘桐，而三席獨立董事則由張森雄、陳群志、侯禮仁擔任。

展望2020年營運，張麗綺表示，對今年整體營運深具信心，後續將持續秉持「不只領先，更要超越自己」的精神，積極擴展旗下DV保健食品、保養品、皮膚管理中心事業於美容保養市場的佔有率， 以及發展醫療管理平台的布局，推動集團整體營運成長。

張麗綺說明，翔宇每年皆會推出數款針對健康顧本、體 內環保機能、養顏美容等訴求為主的新款 DV 保健食品，今年第2季相繼推出「醇耀妍」及「雙樂纖」在通路上架搶市，DV TOKYO系列保養品也邀請趙又廷代言，有望拓展更多兩岸銷售通路渠道，以開發不同銷售族群。

張麗綺強調，翔宇將積極嚴選並引進相關醫材與儀器設備，強化對策略連盟診所提供醫美管理平台的服務，並深化DV皮膚管理中心業務在兩岸市場的拓展能量，全力推進四大事業體創造未來整體營運長期穩定的成長動能，回饋股東、員工等支持與愛護。

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