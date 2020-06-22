經濟「隧道中看到曙光」　國泰金：振興三倍券貢獻達0.2個百分點

▲國泰金今日舉行「經濟情勢與金融情勢」展望發表。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國泰金今（22）日舉辦第二季台灣「經濟暨金融情勢」發表會，對於政府將發放振興三倍券的看法，國泰金與台灣大學合作計畫主持人徐之強表示，預估可貢獻台灣經濟成長率（GDP）0.1個百分點到0.2個百分點，整體而言今年的經濟成長率估為1.8%。

徐之強表示，台灣每年的GDP（國內生產毛額）大約是20兆元，預估今年的經濟成長率大約是1.8%，較原先預估的2.0%，再下調0.2個百分點。主要是許多國家被迫封城鎖國，一度造成景氣及動以及金融市場大幅緊縮，所幸各國都推出大規模的貨幣寬鬆及財政政策，有效緩和緩和金融情勢緊張的壓力，國泰金研判，全年的經濟成長率有八成的機會落在1.0到1.8%之間，所以今年經濟成長率還有機會「保一」。

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國泰金表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情陰影之下，台灣上半年表現低迷，不過隨著各國陸續解封，海外需求逐漸改善，搭配寬鬆貨幣政策，第三季台灣的經濟成長率就有機會可以由負轉正。

也因為台灣疫情控制良好、防疫措施逐漸寬鬆，民間消費可帶動下半年景氣改善，台灣的央行下半年不需要再降息，但後續仍需要依據疫情的發展而定。

而根據國泰金所評估，政府所發放的振興三倍券對今年的經濟成長仍有貢獻，大約貢獻0.1個百分點到0.2個百分點，然而，國泰金所預估今年的1.8%，已經考慮了振興三倍券的貢獻。

但國泰金強調「最壞情況已過」，隨著政府陸續祭出振興措施，下半年將是「隧道中看到曙光」。